Дійшли згоди, – Антон Велбой і Papa music оголосили, що вирішили конфлікт

У квітні Антон Велбой заявив про завершення співпраці з продюсерським центром Papa Music. Після цього в мережі ще декілька місяців між співаком та лейблом тривали скандали. Втім, днями вони опублікували спільний допис, де зазначили, що розв'язали всі питання.

Вони наголосили, що дійшли згоди у всіх питаннях. І незабаром оголосять чи це перемир'я, чи офіційне припинення співпраці.

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Антон Велбой і Papa music вирішили конфлікт

Вони заявили, що дійшли згоди у питаннях завершення співпраці. Водночас додали, що всіма подробицями поділяться вже зовсім скоро.

З радістю повідомляємо, що лейбл Papa Music і Вельбой дійшли згоди та розв'язали всі питання. Перемир'я чи офіційне припинення співпраці? Рішення незабаром з'явиться на офіційних сторінках лейблу,

– зазначили в продюсерському центрі.

Скандал між Papa Music та Велбоєм