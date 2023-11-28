Дійшли згоди, – Антон Велбой і Papa music оголосили, що вирішили конфлікт
Джерело:Антон Велбой
У квітні Антон Велбой заявив про завершення співпраці з продюсерським центром Papa Music. Після цього в мережі ще декілька місяців між співаком та лейблом тривали скандали. Втім, днями вони опублікували спільний допис, де зазначили, що розв'язали всі питання.
Вони наголосили, що дійшли згоди у всіх питаннях. І незабаром оголосять чи це перемир'я, чи офіційне припинення співпраці.
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Антон Велбой і Papa music вирішили конфлікт
Вони заявили, що дійшли згоди у питаннях завершення співпраці. Водночас додали, що всіма подробицями поділяться вже зовсім скоро.
З радістю повідомляємо, що лейбл Papa Music і Вельбой дійшли згоди та розв'язали всі питання. Перемир'я чи офіційне припинення співпраці? Рішення незабаром з'явиться на офіційних сторінках лейблу,
– зазначили в продюсерському центрі.
Скандал між Papa Music та Велбоєм
- У грудні співак долучився до продюсерського центру Papa Music. Однак вже у квітні він несподівано заявив, що припиняє співпрацю.
- Згодом один із засновників лейблу Євген Тріплов пояснив, що весь творчий контент, створений під час співпраці, по праву належить продюсерському центрі.
- Так, у результаті рішення артиста достроково розірвати контракт Wellboy тепер зобов'язаний виплатити значну суму у 2 мільйони доларів до 2028 року. Невиконання цього фінансового зобов'язання призведе до поганих наслідків, включаючи заборону на використання виконавцем сценічного імені та здатності виконувати свої треки.
- Водночас Антон попри заборону, продовжує виконувати свій репертуар зі старих пісень. У відповідь на таке ігнорування юридичні представники лейблу ретельно зібрали докази, що підтверджують ці випадки, і говорили, що готові розпочати судовий процес.