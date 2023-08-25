Це ваша робота, – Антон Тимошенко емоційно звернувся до Верби, яка не хвалиться донатами

Стендап-комік Антон Тимошенко записав відео, у якому звернувся до блогерки Юлії Верби. Він пояснив, чому важливо висвітлювати свою допомогу ЗСУ.

Заяви стендап-коміка Антона Тимошенка та Сергія Притули у бік Юлі Верби переросли у публічне обговорення теми донатів та висвітлення війни в українських блогах. Антон записав нове відео, у якому звернувся не лише до Юлії, але й до всіх лайфстайл-блогерів.

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Відповідь Антона Тимошенка Юлі Вербі

Антон Тимошенко здивувався позицією Юлі донатити "тихенько". Незрозуміло, чому показувати машини й квартири – це добре, а донати та збори – ні. Він також дорікнув дівчині за рекламу онлайн-казино – бо не певен, чи справді в такої людини може бути "чиста совість".

Позиція Юлі "я доначу тихенько, не хвалюся цим" – це дуже цікава позиція. Бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитися донатами великими – це чомусь аморально стає.

Гуморист пояснив, що ніхто не змушує вести "воєнний блог", але сторінка такою не стає від допису чи сторіз про збір раз у три дні. Показувати свої донати аудиторії важливо тому, що так аудиторія братиме приклад.

"Не має бути вся сторінка в зборах, ти просто маєш показувати свою донатну активність, тому що в тебе величезна аудиторія, і це величезний ресурс. Коли вона бачить, що ти донатиш, вона думає – треба теж донатити".

Це ваша робота, ви буквально показуєте всім своє життя, на чому ви зібрали аудиторію. Так якого ви не показуєте донати, якщо показуєте все інше життя? Робити раз в місяць пост зі збором чи раз у три дні – це не буде воєнний блог, це буде просто блог, бо життя в Україні зараз таке. А ваш блог х** знає який, якщо чесно, відірваний від реальності,

– емоційно висловився Тимошенко.

"Варто мірятися донатами"

Антон Тимошенко подякував блогерам за те, що вони, скоріш за все, й справді надсилають військовим великі суми приховано. Але донат стає ще ефективнішим, якщо показати його своїм підписникам. І мірятися донатами не дивно чи аморально, а правильно, адже це слугує мотивацією.

Варто мірятися донатами постійно. Я хочу, щоб після таких моїх звернень Юля Верба записувала сторіз, скидала скріни і казала: "Антон, я взагалі-то передала на ЗСУ 10 мільйонів грн. Так що це ти лох". Я такий: "Блін, реально, я лох, бо я менше передав. Я маю працювати, щоб стати більш корисним". Це має стимулювати людей. А коли ти просто живеш життя… Люди не здогадаються самі, що ти донатиш. Друзі, вмикайтеся трошки,

– звернувся Антон до усіх блогерів.

Антон Тимошенко звернувся до Верби та інших блогерів: відео

З чого все почалося

У подкасті з Сергієм Притулою стендап-комік Антон Тимошенко згадав блогерку Юлію Вербу, яка під час війни просто "живе життя", а серед її публікацій та сторіз нема жодного збереженого збору для військових. Це не може не обурювати. Сергій Притула натомість спародіював Зеленського, який начебто у своєму зверненні має особисто попросити дівчину зробити пожертву.

Юлія Верба відповіла їм – заявила, що донат має бути буденною та "тихенькою" справою, а хвалитися цим не потрібно. На думку блогерки, Притула та Тимошенко лише хотіли підняти переглядів на її імені.