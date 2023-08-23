Я злюся, – стендап-комік Тимошенко висловився про Юлю Вербу, яка не постить збори
Джерело:"Гуртом та Вщент"
Гуморист Антон Тимошенко висловився про блогерку Юлю Вербу, яка активно показує своє життя, але не події війни. Він зізнався, що не може не засуджувати її.
Сергій Притула та Антон Тимошенко у подкасті згадали про українських блогерів, які немов забувають про повномасштабне вторгнення та займаються винятково блогінгом. Антон під час розмови згадав про Юлю Вербу.
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Антон Тимошенко про Юлю Вербу
Стендап-комік зізнався, що нещодавно переглянув сторінку блогерки та шукав серед публікацій допис про збір чи донати на ЗСУ. Та серед фото – лише вона сама.
Це блогерка, у якої мільйонна аудиторія, і вона називається "живу життя". Зайшов на її сторінку. Думав, що мають бути якісь збори. Я вже сиджу і розумію, що я злюся на Юлю Вербу, а я не повинен цього робити. У неї фотки – я в машині, я в басейні, я, я, я… І думаю перегляну збережені сторіз, там сто відсотків є збережений збір. Але вона каже, як є, вона просто живе життя. Вона є, і цього достатньо,
– висловився Тимошенко.
Гуморист додав, що не зміг змінити своє враження про Юлю у кращий бік.
"Я не хочу злитися на Юлю Вербу, тому що це моя проблема, що я зайшов на її сторінку. Я сидів уночі на її інстаграм-сторінці й думаю, я маю якось до цього дійти, що я до неї ставлюся нормально, а не зневажаю. Бо так я стану кращою людиною, що я зміг побачити в людині щось хороше. Я не зміг".
"Гуртом та Вщент з Притулою та Тимошенком": дивіться відео онлайн
Юлю Вербу критикували й раніше
- Блогерку Юлю Вербу критикували через відсутність згадок про війну і раніше. Ще восени минулого року Раміна Есхакзай в одному з шоу згадала про Юлю як людину, яка публікує тільки рекламу та своє життя. Сама Верба начебто пояснювала це тим, що їй важко морально.
- Блогерку розкритикували знову минулого місяця, коли вона придбала нове авто за 10 мільйонів гривень. Багато хто дорікнув їй за те, що вона хизується життям, поки волонтери збирають кошти на автівки для військових.
- Юля Верба назвала цей хейт "тупим" і порадила відписатись від неї. "Я спокійно на це все дивлюся. Тим більше, що наші люди озлоблені до того всього. Це в людей болить", – казала дівчина.