Антон Савлєпов з гурту Quest Pistols звалився зі сцени посеред концерту: курйозне відео

У суботу, 3 червня, гурт Quest Pistols виступив у Кишиневі, Молдова. Соліст Антон Савлєпов так захопився, що впав зі сцени вниз головою. Цей момент потрапив на відео.

Курйоз з Антоном Савлєповим трапився під час виконання україномовної версії пісні "Я твій наркотик", яку гурт Quest Pistols випустив у березні цього року й навіть повторив кліп 13-річної давнини.

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Антон Савлєпов звалився зі сцени на концерті в Молдові

На відео видно, як в одному з клубів Кишинева фронтмен підійшов до краю сцени, опустився на коліно, втратив рівновагу і звалився зі сцени вниз головою, просто у фан-зону. Антон Савлєпов навіть звалив апаратуру. Схоже, так він позував на камеру одному з членів команди.

До соліста Quest Pistols одразу ж підбігли охоронці, які допомогли йому піднятися. Тоді як глядачі завищали від несподіванки. Цікаво, що попри хвилю обговорень, гурт ніяк не відреагував на інцидент у Молдові. Тож невідомо, чи травмувався Антон Савлєпов.