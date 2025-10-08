Інтерв'ю з Лірником записала Аліна Доротюк. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал журналістки.
Аліна Доротюк розповіла, що побачила Антона Лірника з дружиною в Instagram Stories української акторки Катерини Кузнєцової й дуже здивувалась. Журналістка попросила контакт і домовилась про інтерв'ю.
Але вирішила для себе: якщо я почую, що відповіді "між крапельок", цю розмову з Антоном та його дружиною ніколи не побачить світ. Але якщо ви зараз це читаєте, я вважаю за потрібне її опублікувати,
– зазначила Доротюк.
Основні питання, на які відповів Антон Лірник:
- чи усвідомлює, за що його засуджують в Україні;
- чи вважає, що легітимізував владу Володимира Путіна, працюючи в Росії після 2014 року;
- чому записав звернення до російського диктатора на початку повномасштабного вторгнення;
- чи має громадянство Росії;
- які матеріальні втрати поніс, коли виїхав з Росії;
- як розцінює президентство Володимира Зеленського і Володимира Путіна;
- чим сьогодні займається і чи планує повернутись в Україну.
Інтерв'ю з Антоном Лірником: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію Антона Лірника після початку війни?
Коли у 2014 році почалася російсько-українська війна, Антон Лірник разом з Андрієм Молочним продовжив виступати в Росії, зокрема на корпоративах і в шоу Comedy Club.
На початку повномасштабного вторгнення шоумен був у Росії. 24 лютого 2022 року він опублікував в інстаграмі картинку "зупиніть війну".
У березні 2022 року Лірник записав звернення до Володимира Путіна, яке викликало обурення українців.
"Володимире Володимировичу, я звертаюсь до вас, бо тільки ви можете допомогти. У багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці – жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, але потрібна згода ДНР. Я прошу вас допомогти з цим", – сказав він.