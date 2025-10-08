Інтерв'ю з Лірником записала Аліна Доротюк. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал журналістки.

Аліна Доротюк розповіла, що побачила Антона Лірника з дружиною в Instagram Stories української акторки Катерини Кузнєцової й дуже здивувалась. Журналістка попросила контакт і домовилась про інтерв'ю.

Але вирішила для себе: якщо я почую, що відповіді "між крапельок", цю розмову з Антоном та його дружиною ніколи не побачить світ. Але якщо ви зараз це читаєте, я вважаю за потрібне її опублікувати,

– зазначила Доротюк.

Основні питання, на які відповів Антон Лірник:

чи усвідомлює, за що його засуджують в Україні;

чи вважає, що легітимізував владу Володимира Путіна, працюючи в Росії після 2014 року;

чому записав звернення до російського диктатора на початку повномасштабного вторгнення;

чи має громадянство Росії;

які матеріальні втрати поніс, коли виїхав з Росії;

як розцінює президентство Володимира Зеленського і Володимира Путіна;

чим сьогодні займається і чи планує повернутись в Україну.

Інтерв'ю з Антоном Лірником: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію Антона Лірника після початку війни?