Честь, слава, держава: гурт "Антитіла" нагородили медаллю за захист Київщини

Український гурт "Антитіла" нагородили відзнакою. Тарасу Тополі, Сергію Вусику та Дмитру Жолудю вручили медалі за захист Київщини і виконання бойових завдань в Ірпені.

Учасники українського гурту "Антитіла" ще до початку вторгнення вступили до територіальної оборони, а після 24 лютого стали на захист Київщини. За свої бойові здобутки їх нагородили відзнакою.

До слова Святослав Вакарчук заспівав "Червону руту" з бійцями у Бахмуті: мотивуюче відео

"Антитіла" нагородили медаллю

Тараса Тополю, Сергія Вусика, Дмитра Жолудя нагородили медаллю "Честь. Слава. Держава" за оборону Київщини та бойові завдання в Ірпені.

Від громади міста Києва – за мужність, патріотизм і високу громадянську позицію. Чітка та смілива громадянська позиція протягом усіх років війни, сотні врятованих життів, сумлінна служба в обороні рідних околиць Києва і захист країни на півночі Харківщини,

– додають представники гурту.

Наказом Міністра оборони Резнікова окремо також нагородили Сергія Вусика "Знаком пошани" за військову доблесть та "значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій сфері та бездоганну сумлінну службу".

Гурт "Антитіла" нагородили відзнакою / Фото з інстаграму гурту

"Антитіла" на війні

Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" були активними учасниками бойових дій приблизно 6 місяців. Спочатку в Київській області, а згодом у Харківській.

Наприкінці серпня музикант отримав наказ від Залужного про відкликання з фронту. Водночас Тарас Тополя та його колеги досі залишаються бійцями 130 батальйону територіальної оборони. Але зараз вони зосереджені на матеріальній підтримці за допомогою свого фонду.

"Антитіла" працюють на культурному фронті. Тарас Тополя взяв участь у Нацвідборі на Євробачення як суддя. Колектив планує виступи за кордоном та в Україні.