З надією бути почутими: "Антитіла" спеціально для ВВC презентували англомовну версію пісні Hello

Гурт "Антитіла" служить в теробороні, але й не припиняє боротися з окупантами на культурному фронті. Спеціально для BBC гурт випустив англомовну версію пісні Hello та відеокліп. Артисти прагнуть, щоб їх почув увесь світ.

За час повномасштабної війни артисти дали сотні інтерв'ю іноземним ЗМІ, випустили спільний трек з Едом Шираном. Вони намагаються донести світові правду про війну в Україні. Тепер англійською мовою випустили пісню Hello, яка стане саундтреком до документального фільму міжнародної служби BBC про "Антитіла" та війну в Україні "Frontman – Frontline".

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Фільм вийде спочатку на спеціальній платформі BBC iPlayer, а потім також на каналах BBC News. Він має на меті розповісти жителям Сполученого Королівства та світу про творчість, життя гурту "Антитіла" до і під час війни, а також про військову службу на передовій.

Ми створили англійську версію пісні Hello майже одночасно з українською. Та нова реальність змусила переосмислити цю пісню, тому протягом війни в Україні у неї з'явилася нова лірика. Слова створювалися на передовій,

– поділилися музиканти.

Прем'єра пісні Hello українською мовою відбулася у 2019 році.

Зараз трек Hello набув інших сенсів. Цією піснею гурт кричить про справедливий мир для України, а також про жахливі наслідки, які може спричинити ця війна, якщо світ не зупинить росію.

Ми написали цю пісню як звернення до людства. Ми звертаємося до кожного громадянина вільного демократичного світу і впевнені, що нас почують,

– сказав лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

"Антитіла" – Hello (англійська версія): дивіться відео онлайн

У кліпі використали кадри 2019 року, де у головній ролі виступив соліст гурту Detach – Олексій Веренчик. Зараз "Антитіла" служать у складі 130 батальйону Територіальної оборони міста Києва ЗСУ й перебувають на території Харківської області. Саме там зняли нові синхрони для кліпу.

Символічною є й обкладинка до пісні: Тарас Тополя лежить на гільзах, що нагадають траву. Це ще одне нагадування про війну та про ті випробування, через які зараз доводиться проходити всім українцям. Навіть музиканти змінили свої інструменти на зброю, щоб виганяти окупантів з України.



Обкладинка до пісні Hello / Фото пресслужби

Нагадаємо, вперше "Антитіла" заспівали Hello англійською в ефірі телемарафону Save Ukraine – #StopWar. Тоді гурт заспівав на залізному вокзалі в Києві.

Виступ "Антитіл" на телемарафоні Save Ukraine – #StopWar: дивіться відео онлайн