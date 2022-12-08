"Антитіла" презентували оновлений "Щедрик": з ким і для кого записали Carol for the Charity
Джерело:ютуб-канал "Антитіл"
Напередодні новорічно-різдвяних свят гурт "Антитіла", ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль "Зернятко" за підтримки Міністерства закордонних справ України презентували Carol for the Charity. Вони закликають допомогти дітям, які постраждали від війни, задонативши у фонд Олени Зеленської.
"Щедрик" Миколи Леонтовича став символом і мелодією різдвяної любові і тепла обіймів у всьому світі. Сьогодні українці заспівали цю пісню з іншими словами, що їх написала війна – Carol for the Charity.
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Гурт "Антитіла" представив Carol for the Charity
Колектив розповів, що створював Carol for the Charity разом з легендарним хором імені Верьовки, а також з дітьми, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні, продовжують співати.
Carol for the Charity – оновлена версія всесвітньо відомого "Щедрика". Saatchi & Saatchi Ukraine адаптували текст колядки до сучасних реалій, щоб допомогти українським дітям бути почутими у цей нелегкий час.
Слухайте, шазамте пісню і донатьте заради перемоги і наближення не військового, а мирного Різдва в Україні і дзвінкого дитячого сміху на свята. Допоможіть українським дітям, які постраждали від війни, зробивши донат у Фундацію Олени Зеленської,
– закликали виконавці.
Гурт "Антитіла", ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль "Зернятко" – Carol for the Charity: слухайте пісню онлайн
Нагадаємо, український "Щедрик" 4 грудня пролунав у стінах легендарного Карнеґі-холу. Саме там 100 років тому американці вперше почули твір Миколи Леонтовича, який тепер є символом Різдва ледь не для усього світу.