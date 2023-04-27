"Антитіла" анонсували концерт в українській Ялті: коли відбудеться їхнє шоу в Криму

Гурт "Антитіла" так впевнений у перемозі України та звільненні Криму, що вже анонсував концерт в Ялті. За задумом музикантів, він має відбутися 23 серпня 2024 року, а квитки на стадіонне шоу вже доступні.

Тарас Тополя та хлопці з гурту "Антитіла" кажуть, що з першого дня російського вторгнення взяли до рук зброю й перебували на передовій, бо жодної секунди не сумнівалися в перемозі України. Зараз артисти переконані, що до серпня 2024 року ЗСУ повернуть контроль над Кримом, і вони приїдуть в Ялту з концертом святкувати українську перемогу.

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"Антитіла" анонсували концерт в українській Ялті

"Антитіла". Ялта. Літо 2024. Так, вам не здалося. "Антитіла" оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард",

– йдеться в публікації.

"Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе південне узбережжя Криму", – додали музиканти.

До речі, квитки на стадіонне шоу на "Авангарді" коштують 900 гривень. Поки вони доступні лише у фан-зону, тоді як трибуни заброньовані. Дітям до 8 років вхід безкоштовний.

Афіша концерту "Антитіл" в Ялті / Фото з фейсбуку музикантів

У коментарях відреагували бурхливо:

"Дай Боже, щоб так і було! Крим – це Україна. Ми разом заспіваємо українських пісень";

"Дякую за позитив! Дякую за патріотизм! Дякую за любов до своєї Батьківщини! Дякую вам, хлопці, за те, що ви є! Нехай береже вас Бог. Успіхів у вашій музичній кар'єрі";

"У мене мурахи по шкірі. Дякую за патріотизм! Чекаємо з нетерпінням! Крим – це Україна. Разом до перемоги";

"Нехай збуваються наші українські мрії. Боже, бережи кожного нашого захисника. Нехай згине російська нечисть з нашої землі";

"Ваші слова та до Бога, вірю, так і буде";

"Яка чудова візуалізація! Браво, хлопці".

До речі, "Антитіла" якраз завершили перший тур по Європі. Вони відвідали 6 країн – Велику Британію, Чехію, Німеччину, Польщу, Ізраїль та Францію, а всі зібрані й зароблені кошти направили до свого благодійного фонду, де триває активний збір на антидронові рушниці.