Анна Трінчер показала татуювання в інтимних місцях: чому її розкритикували прихильники

11 серпня 2022 , 13:42

Джерело:

інстаграм Анни Трінчер

Співачка Анна Трінчер набила три нові татуювання, однак замість компліментів нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся далі.

Для нових тату артистка обрала досить пікантні місця на тілі. Анна також зробила мінімалістичне парне татуювання у вигляді серця, однак чомусь на фото позначила не нареченого Олександра Волошина, а друга Олега Машуковського. 

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Нові тату Анни Трінчер

Тепер на тілі знаменитості є 9 татуювань. Під час крайнього візиту до майстра артистка набила 3 нові татуювання – поміж грудей, на стегні та на внутрішній стороні руки. 

Вже 9 татуювань. Здається, це вже залежність,
– написала Трінчер під фото.

Нові татуювання Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки

Хоча зображення були лаконічними, однак місця їхнього розташування сподобалося не всім прихильникам Анни. Думки щодо нових тату розділилися. 

  • "Ніби діти розмалювали, поки спала. Я вважаю, якщо робити подібні дрібні тату, то не більше 1 – 2 і це має бути щось особливе, а не просто сердечка і зірочки без сенсу".
  • "Вау! І я такі захотіла!"
  • "Всі прекрасні!"
  • "Ти просто неймовірно гарна! Чудові тату!"
  • "Ого, а не забагато татуювань?"
  • "Перша чомусь здалека асоціюється з середнім пальцем або тортом зі свічкою".

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Автор: Христина Кобак