Анна Трінчер показала татуювання в інтимних місцях: чому її розкритикували прихильники
Джерело:інстаграм Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер набила три нові татуювання, однак замість компліментів нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся далі.
Для нових тату артистка обрала досить пікантні місця на тілі. Анна також зробила мінімалістичне парне татуювання у вигляді серця, однак чомусь на фото позначила не нареченого Олександра Волошина, а друга Олега Машуковського.
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Нові тату Анни Трінчер
Тепер на тілі знаменитості є 9 татуювань. Під час крайнього візиту до майстра артистка набила 3 нові татуювання – поміж грудей, на стегні та на внутрішній стороні руки.
Вже 9 татуювань. Здається, це вже залежність,
– написала Трінчер під фото.
Нові татуювання Анни Трінчер / Фото з інстаграму співачки
Хоча зображення були лаконічними, однак місця їхнього розташування сподобалося не всім прихильникам Анни. Думки щодо нових тату розділилися.
- "Ніби діти розмалювали, поки спала. Я вважаю, якщо робити подібні дрібні тату, то не більше 1 – 2 і це має бути щось особливе, а не просто сердечка і зірочки без сенсу".
- "Вау! І я такі захотіла!"
- "Всі прекрасні!"
- "Ти просто неймовірно гарна! Чудові тату!"
- "Ого, а не забагато татуювань?"
- "Перша чомусь здалека асоціюється з середнім пальцем або тортом зі свічкою".
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