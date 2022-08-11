Анна Трінчер показала татуювання в інтимних місцях: чому її розкритикували прихильники

Співачка Анна Трінчер набила три нові татуювання, однак замість компліментів нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся далі.

Для нових тату артистка обрала досить пікантні місця на тілі. Анна також зробила мінімалістичне парне татуювання у вигляді серця, однак чомусь на фото позначила не нареченого Олександра Волошина, а друга Олега Машуковського.

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Нові тату Анни Трінчер

Тепер на тілі знаменитості є 9 татуювань. Під час крайнього візиту до майстра артистка набила 3 нові татуювання – поміж грудей, на стегні та на внутрішній стороні руки.