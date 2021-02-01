Вигляд був неприйнятний: Анні Різатдіновій зробили операцію через недоліки фігури

Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова в листопаді 2017 року народила сина Романа від олігарха Олександра Онищенка. Після пологів гімнастка не була задоволена своєю фігурою та вирішила прибрати невеличкий животик завдяки косметичній операції.

Джерело: інстаграм Анни Різатдінової

Однак під час обстеження влітку минулого року лікарі діагностували в Анни Різатдінової діастаз і пупкову грижу. Одразу після виявлення проблем знаменитості зробили операцію, а днями провели другу, проте вже косметичну.

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Анні Різатдіновій зробили операцію

Про операцію спортсменка розповіла просто в лікарняному ліжку. Вона зізналась, що під час вагітності не носила бандаж, що призвело до діастазу, пупкової грижі та неестетичного животика. Позбутися недоліків фігури самостійно зірка не могла: не допомагали ані тренування, ані правильне харчування. Свої мінуси вона ховала за одягом з високою талією.

Всередині я все налагодила, а зовні вигляд був, м'яко кажучи, неприйнятний для спортсменки. Коли я одягала лосини з низькою посадкою, то моя шкіра просто звисала, що мене дратувало,

– пояснила гімнастка.

Так, в неділю, 31 січня, Анні Різатдіновій зробили косметичну операцію в одній з клінік столиці. Вона пообіцяла, що продемонструє результат одразу після того, які відновиться.



Анна Різатдінова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova