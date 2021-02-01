Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова в ноябре 2017 года родила сына Романа от олигарха Александра Онищенко. После родов гимнастка не была довольна своей фигурой и решила убрать небольшой животик благодаря косметической операции.

Источник: инстаграм Анны Ризатдиновой

Однако во время обследования летом прошлого года врачи диагностировали у Анны Ризатдиновой диастаз и пупочную грыжу. Сразу после выявления проблем знаменитости сделали операцию, а на днях провели вторую, однако уже косметическую.

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Анне Ризатдиновой сделали операцию

Об операции спортсменка рассказала прямо на больничной койке. Она призналась, что во время беременности не носила бандаж, что привело к диастазу, пупочной грыже и неэстетичному животику. Избавиться от недостатков фигуры самостоятельно звезда не могла: не помогали ни тренировки, ни правильное питание. Свои минусы она прятала за одеждой с высокой талией.

Внутри я все наладила, а снаружи вид был, мягко говоря, неприемлем для спортсменки. Когда я надевала лосины с низкой посадкой, то моя кожа просто свисала, что меня раздражало,

– объяснила гимнастка.

Так, в воскресенье, 31 января, Анне Ризатдиновой сделали косметическую операцию в одной из клиник столицы. Она пообещала, что покажет результат сразу после того, как восстановится.



Анна Ризатдинова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova