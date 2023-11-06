Проміняла Кароль на Доліну: учасниця "Голосу країни" Анна Трубецька тепер виступає для росіян

Учасниця "Голосу країни" та "Х-Фактору" Анна Трубецька, яка родом з Білорусі, раніше фанатіла від українських співачок. Зокрема, дівчина захоплювалася Тіною Кароль та Настею Каменських.

Втім, вподобання виконавиці змінилися. Тепер Анна вважає своєю музою пропутінську артистку Ларису Доліну. Крім того, Трубецька не приховує свою симпатію до Олександра Лукашенка. До того ж днями вона з'явилась на пропагандистському телеканалі "Росія-1".

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Анна Трубецька виступає в Росії

Виконавиця взяла участь в шоу "Ну-ка все вместе", де суддями є Сергій Лазарєв, Наташа Корольова, Микола Басков та інші російські артисти. Анна виконала композицію російських співачок Поліни Гагаріної та Ірини Дубцової "Кому, зачем". За свій виступ дівчина отримала 89 балів, втім цього було недостатньо, щоб увійти до трійки лідерів.

Водночас Анна зазначила, що не засмучується, адже зможе взяти участь в шоу ще раз. Тож можна зробити висновок, що виконавиця планує будувати кар'єру в країні-терористці й не засуджує криваву політику Путіна й повномасштабну війну.

Що відомо про участь Анни Трубецької в українських проєктах

Дівчина дебютувала у восьмому сезоні відомого "Х-фактору". Тоді Анна заспівала пісню російського артиста Макса Фадєєва "Танцы на стеклах".

Анна Трубецька на "Х-Факторі": дивіться відео онлайн

Виступ приніс дівчині однозначне "Так" від журі, вивівши її до наступного етапу конкурсу. Варто відзначити, що Трубецька тоді називала Настю Каменських своїм кумиром і приєдналася до її команди.

Згодом Анна продемонструвала свій талан у 10-му сезоні шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала композицію Тіни Кароль "Полюс притяжения".

Анна Трубецька на "Голосі країни-10": дивіться відео онлайн

Анна відкрито висловлювала захоплення співачкою, називаючи Тіну своїм кумиром, і мала наміри піти її стопами. Так, дівчина увійшла до команди виконавиці. Втім, перемогти їй не вдалося.

Примітно, що навіть після закінчення шоу Трубецька продовжувала підтримувати теплі стосунки зі своїм колишнім тренером, регулярно вітаючи її з днем народження, де зазначала, що Кароль є для неї музою.

Водночас тепер Трубецька має нового кумира. І це аж ніяк не Тіна, чи Настя. Музою Трубецької стала Лариса Доліна.