Впрочем, предпочтения исполнительницы изменились. Теперь Анна считает своей музой пропутинскую артистку Ларису Долину. Кроме того, Трубецкая не скрывает своей симпатии к Александру Лукашенко. К тому же, на днях она появилась на пропагандистском телеканале "Россия-1".

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Анна Трубецкая выступает в России

Исполнительница приняла участие в шоу "Ну-ка все вместе", где судьями являются Сергей Лазарев, Наташа Королева, Николай Басков и другие российские артисты. Анна исполнила композицию российских певиц Полины Гагариной и Ирины Дубцовой "Кому, зачем". За свое выступление девушка получила 89 баллов, но этого было недостаточно, чтобы войти в тройку лидеров.

В то же время Анна отметила, что не расстраивается, ведь сможет принять участие в шоу еще раз. Поэтому можно сделать вывод, что исполнительница планирует строить карьеру в стране-террористке и не осуждает кровавую политику Путина и полномасштабную войну.

Что известно об участии Анны Трубецкой в украинских проектах

Девушка дебютировала в восьмом сезоне известного "Х-Фактора". Тогда Анна спела песню русского артиста Макса Фадеева "Танцы на стеклах".

Анна Трубецкая на "Х-Факторе": смотрите видео онлайн

Выступление принесло девушке однозначное "Да" от жюри, которое вывело ее к следующему этапу конкурса. Следует отметить, что Трубецкая тогда называла Настю Каменских своим кумиром и присоединилась к ее команде.

Позже Анна также продемонстрировала свой талант в 10-м сезоне шоу "Голос страны". На слепых прослушиваниях она исполнила композицию Тины Кароль "Полюс притяжения".

Анна Трубецкая на "Голосе страны-10": смотрите видео онлайн

Анна открыто выражала восхищение певицей, называя Тину своим кумиром, и намеревалась пойти по ее стопам. Так, девушка вошла в команду исполнительницы. Впрочем, победить ей не удалось.

Примечательно, что даже после окончания шоу Трубецкая продолжала поддерживать теплые отношения со своим бывшим тренером, регулярно поздравляя ее с днем рождения, где отмечала, что Кароль является для нее музой.

В то же время теперь у Трубецкого есть новый кумир. И это отнюдь не Тина или Настя. Музой Трубецкой стала Лариса Долина.