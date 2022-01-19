Анна Трінчер з'явилась на світському заході після збільшення грудей: як виглядає зірка

Тиждень тому 20-річна співачка Анна Трінчер збільшила груди. У вівторок, 18 січня, вона вперше з'явилась на публіці й похизувалась новими формами в екстравагантній мінісукні.

Знаменитість з 1,8-мільйонною аудиторією в інстаграмі знялась в романтичній комедії "Любов і Блогери". Як одна з головних героїнь Анна Трінчер не могла пропустити допрем'єрний показ у столичному кінотеатрі, тож прийшла на захід після операції зі збільшення грудей. Це її перший вихід після маммопластики.

До теми Не могла визначитися з розміром, – Анна Трінчер збільшила груди

20-річна артиста довго вагалась з розміром і збільшила груди до третього, тож ледь втислась у сукню зі старого гардеробу.

Ледь влізла в зоні грудей,

– зізналась Анна Трінчер в інстаграмі.

Анна Трінчер після збільшення грудей з нареченим Волошином / Фото OREST

Образ Анни Трінчер на світському заході

що Ксенія Мішина, яка виступає за натуральність і природну красу, підтримала Анну Трінчер у рішенні збільшити груди. Їй нібито подобається, що дівчина приймає себе й відкрито говорить про операцію.

Для виходу блогерка обрала чорну мінісукню з пір'я, яке вигідно прикривало груди. Анна Трінчер не поспішає демонструвати пишний бюст у вбраннях з глибоким декольте, адже наступні кілька тижнів носитиме компресійний бандаж. У ньому вона з'явилась і на допрем'єрному показі "Любов і Блогери".

Свій образ співачка довершила нюдовими босоніжками з гострим носком і чорним клатчем на золотистому ланцюжку від Yves Saint Laurent. На диво, вона не взяла на захід омріяну сумку Dior за 3 тисячі доларів, яку наречений подарував їй після операції.

Анна Трінчер після збільшення грудей / Фото OREST