Спеціально для 24 Каналу артисти розповіли, які святкові традиції мають у родині. Виконавці ексклюзивно поділились планами на Новий рік.

До слова 150 артистів і магія свята: у Львові покажуть Різдвяний мюзикл, що нікого не залишить байдужим

Українські зірки про традиції та плани на свята

Співачка Alena Omargalieva не може святкувати Новий рік без традиційних страв, та особливу увагу співачка приділяє салатам.

Я люблю наші звичайні українські страви, а особливо вареники з капустою. На Різдво я обожнюю кутю. Раніше ми з родиною традиційно приходили на Різдво до бабусі, вона накривала великий стіл, ми починали з ложки куті, а потім вже переходили до Святвечора та їли решту їжі. Зазвичай це була картопля та традиційні страви, – розповіла зірка.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби

Маст-хев співака POSITIFF у Новорічну ніч – зовсім не святкові страви, а гарний настрій: "У дитинстві ми з сестрою співали колядки в школі, ходили по сусідніх квартирах. Дуже хотіли, щоб нами пишались батьки, бо ми робили це дуже гарно й старанно".

Зараз, якщо не колядую на концертах, то зустрічаю Новий рік у родинному колі. У цьому році не хочеться пропускати сімейне святкування. Планую зібратися вдома у бабусі з дідусем. Мій мастхев — це гарний настрій. Головне, щоб люди поруч були щасливі. А мандарини й вогники – вторинне,

– поділився Позитив.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби

Найкращий Новий рік, на думку Анни Трінчер, це родинне коло та святковий стіл, а веселощі краще замінити донатами.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби

"Для грандіозних планів немає ані бажання, ані можливості, адже у країні йде війна. Тому, скоріше за все, зберемося родинним колом та зустрінемо Новий рік без особливих веселощів. Ялинку поставимо, адже це традиція, накриємо святковий стіл, а замість бенгальських вогників, гадаю, краще обрати декілька волонтерських зборів та "запалити" їх черговим донатом на підтримку наших захисників та захисниць", – зазначила співачка.

Alena Omargalieva, POSITIFF, ZLATA OGNEVICH, DEMCHUK, Анна Трінчер, ENLEO – Святий Миколай: дивіться відео онлайн

Головний романтик країни DEMCHUK не має жодних планів, однак його мрія – провести зимові дні з родиною

Я не маю якихось традицій на рахунок цих свят. Само собою, ялинка – це обов'язковий атрибут, але кілька років поспіль я в останній момент вирішую, де та з ким буду святкувати. І хоч для мене це сімейні свята, цьогоріч в мене немає можливості святкувати їх зі своєю родиною,

– розповів артист.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби

Співачка Злата Огнєвіч щороку створює зимову атмосферу у власній оселі. Вона не уявляє Новий рік без ялинки, тому щороку ставить штучну, адже саме така ялинка довго послугує і допоможе зберегти планету.

Що стосується різдвяного та новорічного столу – я дуже люблю, коли все гарно й естетично виглядає, люблю авторський посуд й замовляю його в українських брендів, обожнюю запалювати свічки та прикрашати дім різдвяним декором: віночками, іграшками, серветками з вишивкою. Хочеться, щоб навкруги було відчуття свята,

– розповіла Злата Огнєвіч.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби

За словами ENLEO, він не проти попрацювати на свята, адже дарувати людям радість – справжнє диво. На цей Новий рік у нього немає планів, але є бажання провести його у колі друзів або відіграти концерт.

"Усі новорічні свята я проводив вдома з батьками. Пам’ятаю, як ми прийшли в ресторан до друзів, і це був перший рік не вдома. Я побачив, як люди у свято працюють. Хоча раніше для мене був закон — Новий рік лише вдома, я зрозумів, що працювати іноді цікавіше для мене, тому що я люблю дарувати людям свято", – розповів співак.



Зірки про святкові традиції та плани / Фото пресслужби