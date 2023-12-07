Специально для 24 Канала артисты рассказали, какие праздничные традиции есть в семье. Исполнители эксклюзивно поделились планами на Новый год.

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Украинские звезды о традициях и планах на праздники

Певица Alena Omargalieva не может праздновать Новый год без традиционных блюд, и особое внимание певица уделяет салатам.

Я люблю наши обычные украинские блюда, особенно вареники с капустой. К Рождеству я обожаю кутью. Раньше мы с семьей традиционно приходили на Рождество к бабушке, она накрывала большой стол, мы начинали с ложки кутьи, а потом уже переходили к Сочельнику и ели остальную пищу. Обычно это был картофель и традиционные блюда,

– рассказала звезда.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы

Маст-хев певца POSITIFF в Новогоднюю ночь – совсем не праздничные блюда, а хорошее настроение: "В детстве мы с сестрой пели колядки в школе, ходили по соседним квартирам. Очень хотели, чтобы нами гордились родители, потому что мы делали это очень красиво и усердно".

Сейчас, если не колядую на концертах, то встречаю Новый год в кругу семьи. В этом году не охотно пропускать семейное празднование. Планирую собраться дома у бабушки с дедушкой. Мой мастхев – это хорошее настроение. Главное, чтобы люди рядом были счастливы. А мандарины и огоньки – вторично,

– поделился Позитив.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы

Лучший Новый год, по мнению Анны Тринчер, это семейный круг и праздничный стол, а веселье лучше заменить донатами.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы

"Для грандиозных планов нет ни желания, ни возможности, ведь в стране идет война. Поэтому, скорее всего, соберемся семейным кругом и встретим Новый год без особого веселья. Елку поставим, ведь это традиция, накроем праздничный стол, а вместо бенгальских огоньков, я думаю, лучше выбрать несколько волонтерских собраний и "зажечь" их очередным донатом в поддержку наших защитников и защитниц", – отметила певица.

Alena Omargalieva, POSITIFF, ZLATA OGNEVICH, DEMCHUK, Анна Тринчер, ENLEO – Святой Николай: смотрите видео онлайн

Главный романтик страны DEMCHUK нет никаких планов, однако его мечта – провести зимние дни с семьей

У меня нет традиций насчет этих праздников. Само собой, елка – это обязательный атрибут, но несколько лет я в последний момент решаю, где и с кем буду праздновать. И хотя для меня это семейные праздники, в этом году у меня нет возможности праздновать их со своей семьей,

– рассказал артист.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы

Певица Злата Огневич ежегодно создает зимнюю атмосферу в собственном доме. Она не представляет Новый год без елки, поэтому каждый год ставит искусственную, ведь именно такая елка долго послужит и поможет сохранить планету.

Что касается рождественского и новогоднего стола – я очень люблю, когда все красиво и эстетически выглядит, люблю авторскую посуду и заказываю ее у украинских брендов, обожаю зажигать свечи и украшать дом рождественским декором: веночками, игрушками, салфетками с вышивкой. Хочется, чтобы вокруг было чувство праздника,

– рассказала Злата Огневич.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы

По словам ENLEO, он не прочь поработать на праздники, ведь дарить людям радость – настоящее чудо. На этот Новый год у него нет планов, но есть желание провести его в кругу друзей или отыграть концерт.

"Все новогодние праздники я проводил дома с родителями. Помню, как мы пришли в ресторан к друзьям, и это был первый год вне дома. Я увидел, как люди в праздник работают. Хотя раньше для меня был закон - Новый год только дома, я понял, что работать иногда интереснее для меня, потому что я люблю дарить людям праздник", – рассказал певец.



Звезды о праздничных традициях и планах / Фото пресс-службы