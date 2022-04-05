Зі сльозами на очах виконавиця розповіла, що їй дуже не вистачає мами. Через війну їм довелося на деяких час розлучитися й тепер Трінчер шкодує, що рідко казала найріднішій слова любові.

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Анна Трінчер про життя під час війни

Співачка зараз перебуває разом із друзями та коханим на заході України. Анна дуже сумує за найріднішими та мріє, щоб зустріч з ними відбулася якомога швидше. Бабуся та дідусь залишилися в Києві,

"Теперішній час випробовує нас. Ми були на певному рівні в житті, а зараз всі опустилися. Це для того, щоб подивилися на себе збоку. Розумію, що маючи можливість бути з мамою дуже часто не робила цього, а зараз вона дуже далеко від мене і я не знаю, коли знову зможу обійняти її. Сварю себе за те, що коли мала можливість, не використовувала її. Мені дуже важко переживати це все без неї", – розповіла Трінчер.

Також виконавиця додала, що рідних їй замінила мама нареченого Олександра Волошина.

Мама Саші – дуже проста та легка людина, з якою легко знайти зв'язок. Вона дуже розумна, завжди ставиться з розумінням. Вона замінила мені материнські обійми та поцілунки,

– розповіла Анна.

Інтерв'ю Анни Трінчер: дивіться відео онлайн