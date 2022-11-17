Анна Трінчер вразила відео на пісню "Зай", в якому зняла Зіброва, Денисенко та свою бабусю
Джерело:Анна Трінчер
21-річна Анна Трінчер презентувала чуттєву пісню "Зай", кліп на яку зняла ще влітку. У ньому з'явився її чоловік-блогер Олександр Волошин, акторка Наталка Денисенко та співак Павло Зібров.
Анна Трінчер запросила у свій кліп "Зай" зірковий бомонд і навіть бабусю Олену Олександрівну, щоб передати стан українських жінок, які, рятуючись від війни, виїхали за кордон, але живуть у страху за рідних, у тузі за домом. За 7 годин відео вже набрало 71 тисячу переглядів, а коханий співачки радить подивитися його до мільйона.
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Анна Трінчер випустила трек "Зай"
"Зай" – це історія кожного з нас, хто сумує за своїм: за спогадами улюбленого села та міста, за дотиком близької людини, за смаками з дитинства, запахом рідного дому та простими, але такими життєво важливими речами", – прокоментувала Анна Трінчер.
Її кліп видався по-справжньому зірковим, адже в ньому зіграли Наталка Денисенко та Павло Зібров. Навіть попри це Трінчер "прилетіло" за сиру кукурудзу, яку вона їла з Волошиним серед поля, і занадто барвисту картинку, яка вибивається зі стилістики пісні.
Сира молочна кукурудза дуже смачна. І кліп не обов'язково повинен відповідати настрою пісні,
– відповіла артистка хейтерам в інстаграмі.
Анна Трінчер – Зай: дивіться відео онлайн
Як зірки коментують прем'єру Анни Трінчер "Зай"
- Наталка Денисенко: "Коли я вперше почула пісню, я просто ридала, настільки вона зачіпає всі струни душі. Бо я знаю, як це боляче - хотіти додому і не мати змоги повернутися! Кліп вийшов дуже душевний і навіть веселий, бо саме з таким настроєм ми його знімали! Дякую всім за можливість бути частинкою такої чудової роботи";
- Павло Зібров: "Дякую Ані за таку цікаву епізодичну роль. Мені здається, все вийшло на всі 100 відсотків. Чуттєва пісня та справжній емоційний, ностальгічний за рідними краями кліп";
- Олександр Волошин: "Чому мені всюди дістаються ролі гопніка? У фільмі "Любов і блогери" був гопніком. У кліпі Анни Трінчер "Зай" я теж гопнік".