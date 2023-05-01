Анна Трінчер зганьбилася на шоу, бо забула дату Дня Незалежності України: курйозне відео

Співачка і блогерка Анна Трінчер знову потрапила у конфуз. В ефір вийшло шоу "Я люблю Україну", де вона забула дату Дня Незалежності. Артистку висміяли в мережі, а вона сама визнала, що зганьбилася на всю країну.

З відео, яке завірусилося в тіктоці, видно, що ведуча Ксенія Мішина поставила Анні Трінчер низку запитань. Одне з них – дата, коли Україна здобула незалежність.

Читайте також Анна Трінчер знову збільшила губи: вона показала фото до і після процедури

Дівчина зам'ялася, але не згадала ні рік, ні день. Вона назвала 31, однак акторка тут же перебила й оголосила, що це 24 серпня 1991 року. Зірка спромоглася відповісти лише, що колядки виконують на Різдво.

Реакція Анни Трінчер на конфуз з датою Дня Незалежності України

У тіктоці на Анну Трінчер накинулися з коментарями, що "єдина школа, в якій вона була – це серіал", і зауважили, що навіть болівійка Мішель Андраде шокована. Артистка не проігнорувала публічний осуд, показала відео у сторіс і зізналася, що розгубилася й забула все через синдром відмінниці, бо боялася підвести команду.

Коли мова йде про "змагання", в мені вмикається відмінниця, яка просто критично не вміє програвати. У мене пітніють руки. Я переживаю. І через те, що дуже хочу виграти і не підвести команду, забуваю все… Ось він публічний сором, якого бояться всі,

– поділилася Анна Трінчер.

"Мені було соромно, погано від цього. Така ситуація може бути абсолютно з кожною людиною. Я така сама людина, як і ви. Я неідеальна. Під час того, як тебе знімають камери, коли ти дуже переживаєш за перемогу своєї команди, і це ще й гра на час, всі відповіді просто вилітають із голови. Ти навіть забуваєш, як тебе звати", – додала співачка.

Анна Трінчер на шоу з Дантесом / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Крім того, Анна Трінчер опублікувала відео з Дня Незалежності 2022 року, коли співала гімн з оркестром, і нагадала, що, як і більшість артистів, регулярно виступає 24 серпня.

"Я не хочу виправдовуватися, але реально прикро за те, що я майже кожного року виступаю в цю дату. Я знаю цю дату краще, мені здається, ніж своє ім'я… Я все одно не сприймаю себе неідеальною. Людиною, яка може забути, може навіть і не знати. Це нормально, тому що ми не роботи", – висловилася співачка.

Тож в інстаграм-сторіс вона оголосила челендж боротьби з ідеальністю, синдромом відмінниці й закликала підписників ділитися своїми факапами, адже "виглядати безглуздо, смішно, почуватися розгубленою – це нормально".

Анна Трінчер про конфуз з датою незалежності України / Фото з інстаграм-сторіс