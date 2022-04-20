Анна Трінчер випустила нову ліричну пісню, яка вже підірвала тікток: до чого тут батько Волошина

Українська співачка Анна Трінчер ще раніше випустила уривок свого нового хіта "Не залишай", а тепер українці можуть послухати повну її версію. Дівчина зізналась, що на створення пісні її надихнув батько нареченого Олександра Волошина, який зараз воює у ЗСУ.

Наразі Анна, Олександр, його молодший брат та мама перебувають разом на заході Україні, поки батько воює у найгарячіших точках країни. У своїй пісні вона показала неймовірну силу почуттів, коли один з них воює, а інша – палко молиться і чекає вдома живого та здорового.

До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які проймають "до мурах"

"Батько Сашка у ЗСУ, захищає нашу землю в найгарячіших точках. І щодня я бачу, як тяжко це переживає мама Сашка, як гірко вона плаче, як намагається триматися з останніх сил. На це не можна дивитися без сліз, серце розривається від болю та гніву. Мільйони українських дівчат, жінок живуть сьогодні одним дзвінком, одним повідомленням: "Живий". Ця витримка та незламність духу – героїчна. Моя пісня "Не залишай" про них, таких ніжних, але таких сильних", – поділилася артистка.

Анна Трінчер – Не залишай: дивитись відео онлайн

У соцмережі TikTok пісня швидко стала трендом – на неї користувачі почали накладати зворушливі відеоролики з війни, де зустрічають своїх коханих зі служби або діляться щасливими моментами довоєнного часу.

Для перегляду кількох відео з тітктоку гортайте направо: