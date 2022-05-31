Українська співачка та блогерка Анна Трінчер в інтерв'ю 24 каналу пригадала перші дні війни. Вона розповіла, як тікала з Києва.

Читайте повне інтерв'ю Виїзд з Києва під вибухи, перехід на українську та музику в час війни: інтерв'ю з Анною Трінчер

Анна Трінчер про втечу з Києва

Артистка вирішила покинути столицю не просто в перший день, а в перші хвилини. Вже тоді вони почали пакувати валізи.

"Рішення їхати з Києва ми прийняли в перші хвилини, коли зрозуміли, що це війна, це не жарти, і що Росія дійсно напала на Україну. Уже тоді почали збирати наші валізи, речі. Усе це робилося в максимальному ступорі – не розуміли, що брати з собою, куди їхати, що нам треба буде там, куди ми приїдемо. Тому я брала все найдорожче. Навіть спідню білизну забула", – зізналась Анна.

У "тривожну валізу" взяли всі документи, гроші, які були готівкою, ще трохи зняли з банкомата. Зібралися з друзями й одразу поїхали на захід України – у Бережани, де нас прихистили батьки нашого близького друга,

– додала вона.

Анна Трінчер розповіла, що дорога до заходу України була дуже довгою та напруженою: "Їхали ми 15 годин, це була жахлива дорога у повній паніці, у стресі. Постійні затори, на одному місці ми стояли години 2 – 3 мінімум. Я телефонувала бабусі, намагалася забрати її з собою".

Виконавиця зізналась, що була рознервованою й тому багато плакала, а разом з нею і її коханий Олександр.

Я плакала, навіть мій чоловік плакав, бо він теж намагався довести своїй мамі, що зараз треба зібрати валізи й поїхати на захід України. У нього це вийшло, у мене – ні, але стан був однаковий. Усі ми дуже тривожилися, панікували, плакали,

– поділилась Трінчер.

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться у відеоформаті