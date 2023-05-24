"Почалися ускладнення": Анна Трінчер перенесла концерти через проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Анна Трінчер перенесла свій тур через проблеми зі здоров'ям. 22-річна артистка зізналася, що має ускладнення після операції і потребує відновлення.

Йдеться про операцію з видалення чотирьох зубів мудрості, яку Трінчер перенесла в квітні. Зірка зробила все за один раз, але тепер має певні ускладнення.

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Через це Анна Трінчер була змушена на місяць перенести перші три концерти – в Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому. Вони мали відбутися на початку червня, але зірка виступить у цих містах аж в липні.

Ми поспілкувалися з командою і вирішили трохи змістити дати перших концертів туру. Це для того, щоб я змогла відновити свої сили… В такому стані лікар сказав мені лежати, бо це запальний процес і впливає на організм,

– пояснила співачка.



Анна Трінчер переносить концерти через проблеми зі здоров'ям / Скриншот

За її словами, вона не хоче "закидатися" знеболювальними, тому й переносить тур. "Я, звісно, сильна жінка і можу витримати все, але також хочу повністю відновитися від надскладної операції, після якої у мене почалися ускладнення, на жаль", – написала вона.

В Instagram Анна Трінчер оприлюднила оновлений графік своїх концертів. "Дякую за розуміння, усі квитки зберігаються!" – додала вона. Її тур містами України відбудеться з 9 червня до 15 липня.

Трінчер перенесла тур: оновлені дати

9 червня – Луцьк

10 червня – Житомир

11 червня – Рівне

12 червня – Чернівці

19 червня – Вінниця

20 червня – Одеса

25 червня – Львів

12 липня – Ужгород

13 липня – Івано-Франківськ

15 липня – Хмельницький

До слова, наприкінці квітня Ані Трінчер зробили операцію – їй видалили 4 зуби мудрості. Після процедури у співачки дещо набрякла нижня частина обличчя. Артистка довго була з опухлим обличчям і казала, що не очікувала себе такою побачити.