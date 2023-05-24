"Почалися ускладнення": Анна Трінчер перенесла концерти через проблеми зі здоров'ям
Джерело:Анна Трінчер
Українська співачка Анна Трінчер перенесла свій тур через проблеми зі здоров'ям. 22-річна артистка зізналася, що має ускладнення після операції і потребує відновлення.
Йдеться про операцію з видалення чотирьох зубів мудрості, яку Трінчер перенесла в квітні. Зірка зробила все за один раз, але тепер має певні ускладнення.
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Через це Анна Трінчер була змушена на місяць перенести перші три концерти – в Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому. Вони мали відбутися на початку червня, але зірка виступить у цих містах аж в липні.
Ми поспілкувалися з командою і вирішили трохи змістити дати перших концертів туру. Це для того, щоб я змогла відновити свої сили… В такому стані лікар сказав мені лежати, бо це запальний процес і впливає на організм,
– пояснила співачка.
Анна Трінчер переносить концерти через проблеми зі здоров'ям / Скриншот
За її словами, вона не хоче "закидатися" знеболювальними, тому й переносить тур. "Я, звісно, сильна жінка і можу витримати все, але також хочу повністю відновитися від надскладної операції, після якої у мене почалися ускладнення, на жаль", – написала вона.
В Instagram Анна Трінчер оприлюднила оновлений графік своїх концертів. "Дякую за розуміння, усі квитки зберігаються!" – додала вона. Її тур містами України відбудеться з 9 червня до 15 липня.
Трінчер перенесла тур: оновлені дати
- 9 червня – Луцьк
- 10 червня – Житомир
- 11 червня – Рівне
- 12 червня – Чернівці
- 19 червня – Вінниця
- 20 червня – Одеса
- 25 червня – Львів
- 12 липня – Ужгород
- 13 липня – Івано-Франківськ
- 15 липня – Хмельницький
До слова, наприкінці квітня Ані Трінчер зробили операцію – їй видалили 4 зуби мудрості. Після процедури у співачки дещо набрякла нижня частина обличчя. Артистка довго була з опухлим обличчям і казала, що не очікувала себе такою побачити.