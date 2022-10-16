Анна Трінчер назвала найдорожчий подарунок, який отримала на своє весілля

Кілька тижнів тому співачка Анна Трінчер зіграла весілля з Олександром Волошином. Вона зізналась, що втратила обручку, та розповіла про найдорожчий подарунок.

24 вересня співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Їхнє весілля було з невеликою кількістю гостей та доволі скромним.

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Найдорожчий подарунок на весілля Анни Трінчер

Як розповіла блогерка й співачка, найдорожчий подарунок молодята отримали від мами Анни – це квартира в новобудові. Ціну зірка не розсекретила, однак зазначила, що це житло наразі приноситиме їм дохід.

Моя мама нам подарувала квартиру. Це 60 квадратів, новобудова. Там повністю вже є ремонт, вона вже здана. Ми поки просто з неї зароблятимемо гроші,

– поділилось новоспечене подружжя.

Також Олександр розповів, хто саме оплачував весілля. "У нас половина за бартером, решту разом оплачували. Якісь рахунки приходили, то Аня оплачувала щось, а щось кидала мені".

Анна втратила обручку

, Анна Трінчер раніше також розповідала про свою весільну сукню . За її словами, стандартна ціна сукні, яку вона б хотіла – 50 – 80 тисяч гривень. Тому співачка домовилась про бартер – також співпрацю з весільним салоном.

Шанувальники Анни Трінчер нещодавно повідомили, що дівчина не носить обручку. Блогерка зізналась, що її втратила.

"Найбільший страх у моєму житті здійснився, я втратила обручку. У дитинстві, коли дивилася фільми, де втрачали обручки, завжди думала: "Ніколи в житті не втрачу її. Це так жахливо, як можна?". І ось не пройшов навіть місяць, а обручки вже немає", – зізналась зірка.



Анна Трінчер втратила обручку / Фото з інстаграм-сторіз