Анна Трінчер набила велике тату на руці та пояснила його значення: "Символ імператриці"

Співачка та блогерка Анна Трінчер набила нове татуювання, яке стало найбільшим з всіх. Тепер на руці артистки зображена імператриця. Анна Трінчер пояснила значення цього тату.

Анна зізналася, що довго обирала, що саме хоче набити, та консультувалася з тату-майстром. Раніше вона показувала свої попередні тату, за які нарвалася на критику.

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За її словами, кожне тату на тілі символізує певний період її життя – або його початок або його завершення.

Я вкладаю свої важливі сенси в кожне тату. Взагалі, я обожнюю татуювання, обожнюю дівчат та хлопців із татуюваннями. Тому я обирала це татуювання досить довгий час і не могла наважитися,

– пояснила Трінчер.



Тату Анни Трінчер / Фото з її інстаграм-сторіс

Що означає тату Анни Трінчер

На руці співачка набила символ "імператриці". Як зазначила Анна, нове тату обирала за допомогою нумерології. Цікаво, що на тілі співачка раніше набила напис "empress", що в перекладі означає "імператриця", а тепер на її руці з'явився і сам символ.



Тату Анни Трінчер / Фото з її інстаграм-сторіс

"У мене є напис, тепер буде сам символ. Імператриця – це символ справедливості, мудрості, розсудливості, символ перемоги добра над злом! Саме такий період у мене зараз", – пояснила артистка.



Тату Анни Трінчер / Фото з її інстаграм-сторіс

Анна також показала свої старі татуювання. Цікаво, що метелик на ключиці співачки – це символ легкості. Саме тоді артистка покінчила з аб'юзивними стосунками. Трінчер пояснила і троянду на руці. За її словами, ця квітка нагадує їй саму себе.

"Метелик був набитий разом із трояндою. У той тяжкий період я пішла на сеанс гіпнозу і побачила себе з середини у вигляді саме троянди з шипами: гарна, сильна і дуже самотня", – зізналась знаменитість.



Тату Анни Трінчер / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Трінчер знову збільшила собі губи. Співачка показала результат процедури до та після. Зірка кожні півроку поновлює їх. А минулого року зірка збільшила груди і кілька тижнів тому показала шрам, який залишився після операції.