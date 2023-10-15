Акторка зізналася, що не розуміє, чому розповсюджуються такі плітки про її особисте життя. За її словами, це неправда.

До теми Анна Саліванчук про кризи в стосунках з чоловіком: "Стільки поганих слів наговорили"

Анна Саліванчук розповіла, чи справді розлучилася з чоловіком

Знаменитість спростувала всі чутки щодо розлучення з чоловіком Олександром Божковим.

Ні, це неправда! Так, у мене були інтерв'ю про стосунки, але вже давним-давно, чому і звідки зараз ширяться ці чутки, я не розумію,

– заявила акторка.



Анна Саліванчук з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Стосунки Анни та Олександра: що відомо

Майбутні чоловік та дружина вперше перетнулися на знімальному майданчику відомого серіалу "Одного разу під Полтавою". Невдовзі вони пішли під вівтар. Пара разом вже понад 9 років і виховує двох синів Гліба та Микиту.

Раніше акторка розповідала, що їхню сімейку називають італійською. Вони часто сваряться, проте швидко миряться, шукають компроміси.

"Я не знаю, як далі йти гречку варити, якщо я посварилася з чоловіком. Я йому дзвоню і починаю розбиратися. Він каже: "У мене немає часу". Я кажу: "Ні, почекай, вислухай". І так потім сходимося до компромісу", –розповідал актриса.