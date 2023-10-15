Акторка зізналася, що не розуміє, чому розповсюджуються такі плітки про її особисте життя. За її словами, це неправда.
До теми Анна Саліванчук про кризи в стосунках з чоловіком: "Стільки поганих слів наговорили"
Анна Саліванчук розповіла, чи справді розлучилася з чоловіком
Знаменитість спростувала всі чутки щодо розлучення з чоловіком Олександром Божковим.
Ні, це неправда! Так, у мене були інтерв'ю про стосунки, але вже давним-давно, чому і звідки зараз ширяться ці чутки, я не розумію,
– заявила акторка.
Анна Саліванчук з чоловіком / Фото з інстаграму акторки
Стосунки Анни та Олександра: що відомо
- Майбутні чоловік та дружина вперше перетнулися на знімальному майданчику відомого серіалу "Одного разу під Полтавою". Невдовзі вони пішли під вівтар. Пара разом вже понад 9 років і виховує двох синів Гліба та Микиту.
- Раніше акторка розповідала, що їхню сімейку називають італійською. Вони часто сваряться, проте швидко миряться, шукають компроміси.
"Я не знаю, як далі йти гречку варити, якщо я посварилася з чоловіком. Я йому дзвоню і починаю розбиратися. Він каже: "У мене немає часу". Я кажу: "Ні, почекай, вислухай". І так потім сходимося до компромісу", –розповідал актриса.
- До того ж Анна заявляла, що через постійні сварки у подружжя траплялися серйозні кризи. Зіркова пара навіть звертались до сімейного психолога.