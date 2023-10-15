Актриса призналась, что не понимает, почему распространяются такие сплетни о ее личной жизни. По ее словам, это неправда.
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Анна Саливанчук рассказала, действительно ли рассталась с мужем
Знаменитость опровергла все слухи о разводе с мужем Александром Божковым.
Нет, это неправда! Да, у меня были интервью об отношениях, но уже давным-давно, почему и откуда сейчас ходят эти слухи, я не понимаю,
– заявила актриса.
Анна Саливанчук с мужем / Фото из инстаграмма актрисы
Отношения Анны и Александра: что известно
- Будущие муж и жена впервые пересеклись на съемочной площадке известного сериала "Однажды под Полтавой". Вскоре они ушли под алтарь. Пара вместе уже более 9 лет и воспитывает двух сыновей Глеба и Никиту.
- Ранее актриса рассказывала, что их семейку называют итальянской. Они часто ссорятся, но быстро мирятся, ищут компромиссы.
"Я не знаю, как дальше идти гречку варить, если я поссорилась с мужем. Я ему звоню и начинаю разбираться. Он говорит: "У меня нет времени". Я говорю: "Нет, подожди, выслушай". И так потом сходимся к компромиссу", – рассказывала актриса.
- К тому же Анна заявляла, что из-за постоянных ссор у супругов случались серьезные кризисы. Звездная пара даже обращалась к семейному психологу.