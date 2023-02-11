"Такою страшною ще не була": Анна Саліванчук послизнулася на сходах і зламала ніс – фото

Акторка Анна Саліванчук травмувалася, коли забирала старшого сина зі школи. Вона послизнулася на сходах, вдарилася головою та зламала ніс. Зірка плаче, але жартує, що схожа на головну героїню фільму "Аватар".

Анна Саліванчук з "Одного разу під Полтавою" розплакалася, коли побачила себе у дзеркалі, адже в неділю повинна з'явитися в прямому ефірі ранкового шоу. Вона каже, що "такою страшною не була ще ніколи".

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В Анни Саліванчук перелом носа і струс мозку

Несправедливість життя. Хотіла забрати сина зі школи і впала. Підковзнулася, обличчям об сходинку… У мене струс мозку, перелом носа. Якщо чесно, навіть не розумію, за що мені це...

– сказала Анна Саліванчук і розплакалася.

Анна Саліванчук впала і зламала ніс / Скриншот з відео

Анна Саліванчук впала і зламала ніс / Скриншот з відео

До речі, Анна Саліванчук зізналася, що зробила рентген і комп'ютерну томографію тільки завдяки своїй медійності. Усе тому, що під час повітряної тривоги лікарі не приймають, але й в укриття не спускаються.

"Дуже багато хочеться вам розповісти, що я пережила в лікарні, які були лікарі, яке було ставлення. Чому під час повітряної тривоги не роблять КТ і рентгени, хоча ніхто не спускається в укриття. Через те, що мене впізнали – мені зробили. Тобто, якби я була не акторка, я залишилася б без рентгена і КТ. Дуже шкода, що так. Дуже дякую цій жіночці, звичайно, що вона все-таки погодилася зробити, але мені здається, це несправедливо", – прокоментувала акторка.

Цікаво, що Анні Саліванчук призначили гормональні препарати, але вона від них відмовилася, бо худне. Мінус 2,5 кілограми на вагах для неї важливіші, ніж швидке загоєння ран.

Я думала, що зламаюся. Це ж життя, напевно, для цього дає мені якісь такі дивні випробування, щоб зламатися, зіскочити з дієти, з правильного харчування. Ні. Довго, то довго ходитиму так, але гормони приймати не буду. Я буду триматися, хоча думки про Макдональдс були, коли я вийшла з лікарні,

– похвалилася зірка.

Уже на ранок вона пожартувала, що схожа на героїв "Аватару": "Я реально схожа на аватарів. Перенісся як у них, тільки хвоста не вистачає".

Анна Саліванчук зі зломаним носом і струсом мозку вдома / Скриншот з відео