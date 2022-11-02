Чимало відомих людей не розповідають на публіці про сім'ю. Серед них є й Анна Кошмал. Іноді акторка ділиться з шанувальниками новинами про 4-річного сина, а от про коханого постійно мовчить.

Дивіться також Ексхолостяк Іраклі Макацарія зачарував романтичними фото з молодою дружиною

Анна Кошмал показала фото чоловіка

В інстаграм-сторіс Анна часто спілкується з підписниками. Днями вона відповідала на запитання шанувальників. Серед питань, які найчастіше хвилюють їх, було питання про чоловіка.

У відповідь Кошмал опублікувала фото коханого, на якому він зображений з сином Михайлом. Акторка сфотографувала найрідніших, коли вони стояли спиною до камери, тому обличчя обранця Анни ніхто так і не побачив.

"Все з ним добре, не переживайте", – з усмішкою підписала фото Кошмал.



Анна Кошмал показала чоловіка / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, Анна Кошмал вийшла заміж у 2017 році, але досі приховує чоловіка від публіки. Лише розповідала, що вони познайомилися на знімальному майданчику й майже одразу узаконили стосунки. У 2018 році акторка народила сина, якого назвали Михайлом.