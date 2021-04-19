Спочатку не сподобався, – Анна з "Холостяка" розповіла про знайомство з Андрієм Богданом

Ексдружина колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана – Анна бере участь в 11 сезоні проєкту "Холостяк". У пост-шоу "Як вийти заміж" вона розповіла, як познайомилася з обранцем і зізналася, що спершу він їй не подобався ні зовнішньо, ні в спілкуванні.

Дівчина пригадала, що зустріла Андрія в закладі, де була з подругою. На той час чоловік вже 3 роки перебував у розлученні з першою дружиною Ольгою, яка народила йому чотирьох дітей.

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Анна з "Холостяка-11" про знайомство з Андрієм Богданом

Учасниця "Холостяка" розповіла, що Богдан увірвався до закладу в дуже хорошому настрої й одразу почав знайомитися з нею. Вони деякий час поспілкувалися й Анна разом з подругою зібралася їхати додому. Раптом Андрій зробив їй пропозицію.

Він, тримаючи в руках квіти, став на одне коліно та запропонував вийти за нього заміж. Ніхто до цього серйозно не поставився. Всі лише посміялися,

– розповіла Богдан.

Після цього Анна поїхала додому. Згодом Богдан знайшов її сторінку у соціальних мережах і почав спілкування. В них було 2 побачення, після яких дівчина вирішила, що більше не варто зустрічатися.

Ми бачилися 2 рази. Потім не спілкувалися, мені було не цікаво. І зовнішньо, і в спілкуванні не сподобався. Якщо чоловік не подобається, для чого зустрічатися?

– сказала дівчина.

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Через деякий час Андрій знову написав Ані. Чоловік розповів, що дуже схуд і попросив допомогти йому з вибором одягу. Дівчина погодилася і вони разом пішли на шопінг. Після цього Андрій запропонував поїхати на екскурсію до Чорнобиля. Така пропозиція сподобалася Анні, оскільки вона полюбляє подібні розваги. Саме тоді розпочалася їхня історія кохання.

Через 3 місяці спілкування Андрій зробив пропозицію дівчині. Для Анни це стало несподіванкою, проте вона, не задумуючись, погодилася. Однак цей шлюб був недовгим. Вже у 2019 році дівчина сказала, що хоче розлучення.