Показують не все: Анна Богдан розповіла про закулісся побачення з "Холостяком"

Останній випуск шоу "Холостяк" був присвячений зустріччю Заливаки та його обраниць з батьками дівчат. Анна Богдан поділилась, що залишилось за кадром її побачення з Михайлом.

Учасниці романтичного проєкту "Холостяк" продовжують боротися за серце головного героя. За їхніми побаченнями слідкує мало не вся країна, однак багато що однаково залишається за кадром. Анна Богдан розповіла, як насправді пройшла зустріч з батьками.

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Що не увійшло в побачення з "Холостяком" Анни Богдан

Дівчина поділилась, що для прогулянки Києвом вона підготувала цілу програму для Михайла. В ефірі показали тільки майстер-клас від Євгена Клопотенка й знайомство з батьками, а насправді все було набагато активніше.

Ми зустрілися з Михайлом в парку, трошки прогулялися, і поїхали на екскурсію в підземелля, де нас чекав спуск в Микільську дренажну систему завдовжки майже в 3 кілометри. Під час екскурсії гід показав різні андеграундні місця і поділився історією підземних досліджень,

– розповіла Анна.

Богдан додала, що планувала й показати своє місце роботи, але часу зовсім не вистачало. Потім пару чекав майстер-клас: "Скажу чесно, ми спілкувалися більше, ніж готували. Євген все так швидко робив, що за ним не встигнути. Ми тільки допомагали. Незабаром, прийшли мої найдорожчі – мама, брат та двоюрідна сестра".

Знайомство з батьками та інтерв'ю

Анна Богдан також розповіла, як проходила підготовка до зйомок. За її словами, знімальна група вже побувала в неї вдома, щоб розуміти, як розмістити всю техніку. Вже під час зйомок в одній кімнаті був диван, близько 6 камер та інші прилади для хорошої картинки для глядача. Через це дизайнери можуть змінювати інтер'єр, додаючи або змінюючи елементи в домі. Дівчина додала, що коли в кімнаті неможливо розмістити техніку, то зйомка проводиться в іншому місці.

Анна зізналась, що з таких самих причин є обмеження щодо кількості гостей. Зокрема, в кадрі мав бути ще один чоловік, але неможливо було знаходитися на знімальному майданчику відразу стільком людям, тому він залишився за кадром.

"Але коли почали розставляти техніку, квартиру було не впізнати. По всім коридорам були дроти, в яких з легкістю можна було заплутатися. Через деякий час приїхали ще 15 людей, і ми подумали: "Ого, як ми тут помістимося?". Але хлопці нас втішили, сказавши: "Так це ще не все, основна частина групи скоро приїде". І так, приїхали ще чоловік 15. Ви б бачили цю картину. Майже на добу наш будинок перетворився у мурашник", – розповіла учасниця.

Дівчина підкреслила, що зйомки тривали до 2 години ночі. Згодом записували інтерв'ю з сім'єю, що тривало ще 2 години. Потім Анна поділилась своїми враженнями від дня, а також записала відеозвернення до Михайла. Учасниця шоу зізналась, що в цей момент дівчат залишають наодинці з власними думками. Та й це не кінець – потрібно зібрати всю техніку.