Шукали 84 роки: Анна Богдан з "Холостяка" розповіла про прадіда, якого розстріляли росіяни

Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан знайшла свідчення про свого прадіда, якого заарештували 1937 року, і поділилася ними в мережі. Як з'ясувалося, чоловіка розстріляли за антирадянську агітацію.

За словами дівчини, їхній сім'ї знадобилось 84 роки, щоб дізнатись правду про прадіда Тарковського Йосипа Касперовича. До Національного банку репресованих Анна Богдан звернулася після того, як дізналася, що її дідусь ріс без батька.

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Анна Богдан про прадіда, якого розстріляли росіяни

Ще в дитинстві Анна Богдан почула від дідуся, що той не пам'ятає свого батька, бо, коли він був дуже малим, "вночі прийшли люди у формі й забрали його". Звичайно, ніхто не повідомив родині, що з ним сталося, і не надав жодної інформації. Лише через 84 роки правнучка Йосипа Касперовича з'ясувала, що його розстріляли за антирадянську агітацію.

28 грудня 1937 року його заарештували. Напередодні Нового року, коли сім'я готувалася до свята. 2 лютого 1938 року – був засуджений до розстрілу, як вказано у справі, за антирадянську політику. І через 21 день виконаний вирок,

– розповіла Анна Богдан.

Вона додала, що через 20 років, 11 квітня 1958-го, її прадід Йосип Касперович був реабілітований, але "життя не повернеш".

"Це була найжахливіша ніч у його житті – мати, яка залишилась без люблячого чоловіка, одна з трьома дітьми, та діти, які вмить залишились без батька, їм довелося швидко подорослішати", – наголосила переможниця "Холостяка".

Фото з інстаграму Анни Богдан

Дівчина розуміє, що кати НКВС засудили до розстрілу не лише її прадіда, таких жахливих історій не перерахувати. Це вкотре свідчить про те, що росія вже багато років чинить репресії проти українського народу.

Історія повторюється – наші діти залишаються без батьків, батьки втрачають дітей. Це треба зупинити і покласти цьому край раз і назавжди. росія – це держава терорист і вбивця, вона вже віками вбиває наш народ, і вона вже віками безкарна. І цьому потрібно покласти кінець,

– емоційно завершила Анна Богдан.

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