Своїми емоціями перед останнім випуском романтичного шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан поділилась на особистій сторінці в інстаграмі. В 12 випуску Михайло Заливако нарешті обере кохану.

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Як почувається Анна Богдан перед фіналом

Фіналістка зазначила, що її сон значно погіршився перед останнім випуском. Також вона почала "заїдати стрес" солодощами.

За тиждень до фіналу я почала дуже погано спати. 3−4 години сну на добу – була моя норма. І вдіяти з цим я нічого не могла. Ніщо не могло відвернути мої думки від майбутньої церемонії. А зізнаюся чесно, хотілося. Так хотілося, що солодощі стали моїми найкращими друзями,

– розповіла Анна.

"Знаєте, це той момент, коли ти маєш почуття до чоловіка, він тобі сниться, ти починаєш його відчувати… і він це знає, він це бачить, але віддатися тобі повністю не може, оскільки таких як я ще кілька дівчат. І мало того, ти й не знаєш, чи хоче він повністю стати твоїм. Ця вічна невизначеність дратує. І ось сьогодні, день Х. Або "Так“, або "Ні“", – додала Богдан.

Учасниця "Холостяка" підкреслила, що зараз на її душі є два відчуття – радість і страх. Вона сподівається, що Михайло обере саме її, але боїться того, що їхній історії настане кінець.

На жаль, не завжди ти можеш передбачити хід подій. Особливо, коли це стосується Михайла. Насправді дуже важко налаштуватися на гарну хвилю,

– поділилась Анна Богдан.

Дівчина також зізналась, що не може уявити спільне майбутнє із Заливакою. Адже вона розуміє, що не варто так сподіватися, щоб потім не розчаруватися: "Дійсно, дуже страшно і боляче почути відмову від коханого чоловіка. Я відчула, як ніби я збираюся робити пропозицію людині до якого у мене сильні почуття, але з яким ми знайомі 3 місяці. І ти можеш отримати відповідь ні".