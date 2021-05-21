Своими эмоциями перед последним выпуском романтичного шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан поделилась на личной странице в инстаграме. В 12 выпуске Михаил Заливако наконец выберет любимую.

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Как чувствует себя Анна Богдан перед финалом

Финалистка отметила, что ее сон значительно ухудшился перед последним выпуском. Также она начала "заедать стресс" сладостями.

За неделю до финала я начала очень плохо спать. 3–4 часа сна в сутки – была моя норма. И поделать с этим я ничего не могла. Ничто не могло отвлечь мои мысли от предстоящей церемонии. А признаюсь честно, хотелось. Так хотелось, что сладости стали моими лучшими друзьями,

– рассказала Анна.

"Знаете, это тот момент, когда у тебя есть чувства к мужчине, он тебе снится, ты начинаешь его чувствовать... и он это знает, он это видит, но отдаться тебе полностью не может, поскольку таких как я еще несколько девушек. И мало того, ты и не знаешь, хочет ли он полностью стать твоим. Эта вечная неопределенность раздражает. И вот сегодня, день Х. Или "Да" или "Нет"", – добавила Богдан.

Участница "Холостяка" подчеркнула, что сейчас на ее душе есть два ощущения – радость и страх. Она надеется, что Михаил выберет именно ее, но боится того, что их истории наступит конец.

К сожалению, не всегда ты можешь предугадать ход событий. Особенно, когда это касается Михаила. На самом деле очень трудно настроиться на хорошую волну,

– поделилась Анна Богдан.

Девушка также призналась, что не может представить совместное будущее с Заливако. Ведь она понимает, что не стоит так надеяться, чтобы потом не разочароваться: "Действительно, очень страшно и больно услышать отказ от любимого мужчины. Я почувствовала, как будто я собираюсь делать предложение человеку, к которому у меня сильные чувства, но с которым мы знакомы 3 месяца. И ты можешь получить ответ нет".