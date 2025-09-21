Проте нещодавно Алхім зробила несподівану заяву. Вона оголосила про своє повернення в Україну та навіть назвала конкретну дату. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.
Так, блогерка записала відео, де сказала, що повертається 27 числа в Київ.
Скажіть чесно, ви справді подумали, що я поїхала назавжди? Ви правда так подумали? Ну ні, знаючи мою любов до України, ви не могли так подумати. Тому я поспішаю повідомити вам, що це був пранк,
– заявила Алхім.
Анна Алхім заявила, що повертається до України: дивіться відео онлайн
Що відомо про виїзд Анни Алхім з України?
На початку серпня блогерка заявила про переїзд до Дубаю. Це рішення вона ухвалила після того, як під час російського обстрілу Києва постраждав житловий комплекс "Республіка", де її син Володимир відвідує школу.
Раніше проти Анни Алхім відкрили три кримінальні провадження: за порушення рівноправності громадян, державну зраду та погрози або насильство щодо державного чи громадського діяча. Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили РБК-Україна.