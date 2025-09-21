Проте нещодавно Алхім зробила несподівану заяву. Вона оголосила про своє повернення в Україну та навіть назвала конкретну дату. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.

Цікаво KAZKA розсекретила, чи готова повернутися на Нацвідбір після 7-річної паузи

Так, блогерка записала відео, де сказала, що повертається 27 числа в Київ.

Скажіть чесно, ви справді подумали, що я поїхала назавжди? Ви правда так подумали? Ну ні, знаючи мою любов до України, ви не могли так подумати. Тому я поспішаю повідомити вам, що це був пранк,

– заявила Алхім.

Анна Алхім заявила, що повертається до України: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Анни Алхім з України?