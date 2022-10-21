Ані Лорак випустила пісню, яку написала українка: її привітали з санкціями та жорстко відповіли

Співачка-мовчунка Ані Лорак випустила російськомовну пісню, яку для неї нібито написала українка. У мережі її розкритикували, а також привітали з санкціями, що запровадили сьогодні.

Зрадниця Ані Лорак представила прем'єру – нову російськомовну пісню "Лабіринт". Співачка прокоментувала, що творчість рятує її в складні періоди.

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Ані Лорак випустила трек

Мовчунка похвалилась, що авторкою її треку стала українка. Вона натякнула, що пісня має знайти таких слухачів, які почують значно більше, ніж просто музику. Однак невідомо, які актуальні та важливі сенси хотіла закласти зірка у трек про кохання чи кліп, де вона знялась у відвертому вбранні та з нарощеним волоссям.

Творчість завжди рятувала мене у найскладніші періоди життя. Сьогодні я дарую вам пісню "Лабіринт", написану талановитим українським автором Оленою Мельник. Люблю і любитиму близьких душею людей. Вірю, що справжнє кохання пройде всі життєві випробування. Нехай ця пісня знайде свого слухача, хто почує більше ніж музику,

– написала Ані Лорак.

, що Володимир Зеленський увів в дію санкції проти артисток, які підтримали війну в Україні, серед яких Ані Лорак. У зірки заберуть всі державні нагороди, заблокують активи – ці та інші обмеження діятимуть 5 років.

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Як відреагували українці

Очевидно, у мережі на зірку посипалась критика від українців. Під дописом зрадницю вітають з санкціями та припускають, що коментарі з привітаннями зірки – куплені.

"А були часи, що я захоплювалась цією виконавицею... Зараз присутнє лише відчуття відрази, обурення, нерозуміння і навіть сорому, бо ж в ній текла українська кров. І я спеціально говорю "текла", бо зараз по венах тече лише бруд і отрута";

"Дітей вбивають, а вона мовчить….кричати треба";

"Тепер доведеться співати тільки на корпоративах, бо вас вже більше ніде не чекають. Тільки в Росії, та й те ненадовго";

"А можна хоч 1 некуплений коментар побачити??! Ще й всі під копірку";

"Уже вчасно, як раз сьогодні РНБО ввели санкції проти вас та позбавили всіх державних нагород! З чим я вас і вітаю";

"Не можна сидіти на двох стільцях. Не можна приймати дві сторони під час війни, і як шкода, що в вашому випадку перемогла слабкість";

"Зраду Україна вам не пробачить";

"Як спиться, Кароліна? Мабуть, спокійно? Без сирен?";

"Вирішила мовчати до самої смерті?".