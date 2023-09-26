Закривають очі кривавими грошима: найскандальніші українські зірки-зрадники

Ряд зірок з українським корінням відмовилися стати на бік добра та справедливості. Вони мовчать про російське вторгнення або виправдовують його.

Після 24 лютого 2022 року до імен декотрих зірок додалась приставка – зрадник. Хоч багато з них показали свою цинічну позицію ще у 2014 році, повномасштабне вторгнення їх не змінило.

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Ані Лорак

Ані Лорак народилася в Чернівцях та почала свою кар'єру в Україні. Та вже 10 років зірка живе та працює в Росії. Вона вже навіть не асоціює себе українкою. За час повномасштабного вторгнення співачка мовчить або постійно виправдовується, що є співачкою, а не політиком.

Maruv

Ганна Корсун, відома сценічним іменем Maruv, перебралась до Росії ще до повномасштабного вторгнення. Цього року вона змінила нікнейм на Sharlotta Ututu та випустила новий трек. Співачка мовчить про вторгнення, бо теж у пріоритеті має гроші, а не людські життя та моральні цінності.

Регіна Тодоренко

Батьки співачки живуть в Одесі, яку обстрілюють мало не щодня. Регіна відпочиває з дітьми та чоловіком на курортах та зберігає мовчання про російське вторгнення в Україну.

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Зауважимо, що це лише короткий список тих, хто осоромився найбільше. Імен артистів українського походження, які проігнорували або підтримали війну, значно більше.