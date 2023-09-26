Закривають очі кривавими грошима: найскандальніші українські зірки-зрадники
Джерело:Trutyzna
Ряд зірок з українським корінням відмовилися стати на бік добра та справедливості. Вони мовчать про російське вторгнення або виправдовують його.
Після 24 лютого 2022 року до імен декотрих зірок додалась приставка – зрадник. Хоч багато з них показали свою цинічну позицію ще у 2014 році, повномасштабне вторгнення їх не змінило.
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Ані Лорак
Ані Лорак народилася в Чернівцях та почала свою кар'єру в Україні. Та вже 10 років зірка живе та працює в Росії. Вона вже навіть не асоціює себе українкою. За час повномасштабного вторгнення співачка мовчить або постійно виправдовується, що є співачкою, а не політиком.
Maruv
Ганна Корсун, відома сценічним іменем Maruv, перебралась до Росії ще до повномасштабного вторгнення. Цього року вона змінила нікнейм на Sharlotta Ututu та випустила новий трек. Співачка мовчить про вторгнення, бо теж у пріоритеті має гроші, а не людські життя та моральні цінності.
Регіна Тодоренко
Батьки співачки живуть в Одесі, яку обстрілюють мало не щодня. Регіна відпочиває з дітьми та чоловіком на курортах та зберігає мовчання про російське вторгнення в Україну.
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Зауважимо, що це лише короткий список тих, хто осоромився найбільше. Імен артистів українського походження, які проігнорували або підтримали війну, значно більше.
- Софія Стужук. Блогерка-мільйонниця ще до вторгнення назвала себе росіянкою. Після початку повномасштабної війни вона виїхала за кордон, де продовжує вести блог. Стужук транслює пропагандистські думки та шукає виправдання вбивствам і геноциду.
- Юрій Бардаш. Продюсер на початку повномасштабного вторгнення намагався допомагати ЗСУ, але різко перевзувся і почав критикувати Революцію Гідності та українських героїв. Він знайшов прихисток у Росії та московській церкві.
- Таїсія Повалій. Артистка розважає громадян країни-терориста, які вже й не ходять на її концерти. Вона цинічно виконує українські пісні на фестивалях в Росії та за кожної нагоди вистеляється перед окупантами.
- Анна ASTI. Анна Дзюба народилась в Черкасах, але після 24 лютого 2022 стала на бік Росії. Співачка виступає на заходах перед мешканцями країни-терориста та мовчить про вторгнення. На жаль, деякі українці продовжують слухати її пісні.