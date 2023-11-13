Була просто розбита, – Ангеліна Усанова з "Міс Всесвіт-2023" розповіла про зраду чоловіка

Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" представлятиме співачка Ангеліна Усанова. Дівчина раніше розповідала, що в неї були думки покінчити життя самогубством. Це було через розрив з чоловіком. Водночас днями виконавиця розкрила нові подробиці особистого життя. Виявляється, чоловік зрадив Ангеліну, що й стало причиною розлучення.

До того ж зробив це з подругою Усанової. Дівчина зазначила, що нова обраниця навіть забороняла чоловіку спілкуватися з Ангеліною.

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Чоловік Ангеліни Усанової зрадив їй з подругою

Це був дуже критичний момент у моєму житті, коли моя самооцінка була просто розбита. Важка тема… В такий період ти відчуваєш себе нікчемною, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Одна темрява,

– зізналася дівчина.

За словами співачки, це сталося у період пандемії. Ангеліна якраз поїхала до Києва і тоді закрили кордони. Тим часом у місті, де вона жила, її найкраща подруга зав'язала романтичні стосунки з її чоловіком.

"Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація", – зауважила Усанова.

До того ж вона розповіла, що зрештою її чоловік та найкраща подруга одружилися.



Ангеліна Усанова / Фото з її інстаграму

Що Ангеліні допомогло впоратись з тією ситуацією

Усанова зауважила, що їй дуже допомогла підтримка людей.

"Мені подзвонила мама і сказала: "А чи думала ти, скільком людям можеш допомогти? А чи думала ти, як багато людей були б раді з тобою зустрітися у цьому житті?". Якось так вона це сказала, що ці слова пролунали наче з майбутнього", – пригадала виконавиця.

Ба більше, Ангеліна ще працювала з психологом.

Дівчина додала: "Найголовніше, мабуть, що мені допомогло – це музика. Я почала співати про те, що мені болить. І замість того, щоб тримати біль у собі, я почала його виписувати у тексти, виспівувати. Любов до музики мене і врятувала".