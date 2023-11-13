К тому же сделал это с подругой Усановой. Девушка отметила, что новая избранница даже запрещала мужчине общаться с Ангелиной.

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Муж Ангелины Усановой изменил ей с подругой

Это был очень критический момент в моей жизни, когда моя самооценка была просто разбита. Трудная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бездарной. Это было очень ужасное время. Одна тьма,

– призналась девушка.

По словам певицы, это произошло в период пандемии. Ангелина как раз уехала в Киев и тогда закрыли границы. Между тем, в городе, где она жила, ее лучшая подруга завязала романтические отношения с ее мужем.

"Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и как-то мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация", – отметила Усанова.

К тому же она рассказала, что в конце концов ее муж и лучшая подруга поженились.



Ангелина Усанова / Фото с ее инстаграмма

Что Ангелине помогло справиться с этой ситуацией

Усанова отметила, что ей очень помогла поддержка людей.

"Мне позвонила мама и сказала: "А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? Думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни?". Как-то так она это сказала, что эти слова прозвучали как из будущего", — вспомнила исполнительница.

Более того, Ангелина еще работала с психологом.

Девушка добавила: "Самое главное, пожалуй, что мне помогло – это музыка. Я начала петь о том, что у меня болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала его выписывать в тексты, петь. Любовь к музыке меня и спасла ".