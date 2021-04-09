"Ангели-матусі": які зірки Victoria's Secret нещодавно народили малюків

Бейбі-бум продовжується, незважаючи на пандемію та нестабільність у світі. Зіркові матусі щоразу повідомляють публіку про поповнення у сім'ях, а фанати з нетерпінням очікують на нові фотографії кумирів.

З початком проблем у білизняній компанії Victoria's Secret, пов'язаних із вищим керівництвом та політикою бренду, бути "ангелом" стало вже не так престижно. Довгоочікувані шоу, на яких моделі демонструвати стрункі форми у купальниках та крилах, востаннє проводились ще у 2018 році. Навіть коли про COVID-19 у світі ще ніхто не чув, восени шоу Victoria's Secret 2019 скасували.

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З часом бренд переорієнтувався у своїй рекламі та продукції на усі жіночі типи фігур та навіть рас, хоча й це не завжди мало позитивний відгук у покупців. Моделі, які роками були прикладом для наслідування, почали зізнаватись про проблеми зі здоров'ям та осуд зі сторони прихильників через "стандарти краси".

Втім, у 2020-2021 роках чимало з них пізнали радість материнства, і поки весь модельний світ здебільшого стоїть на паузі, ті відкривають для себе нові ролі – матерів. Пропонуємо дізнатись про кілька з них.

Джіджі Хадід

Хоч американська модель не була "ангелом" бренду, але останніми роками її постійно запрошували на шоу Victoria's Secret, де вона демонструвала елітну білизну.



Джіджі Хадід на шоу Victoria's Secret у 2018 році / Фото Getty Images

У вересні 2020 року 25-річна Джіджі Хадід та 27-річний Зейн Малік стали батьками. У них народилась донечка Хай, яка з'явилась на світ вдома. Вперше про вагітність дівчини фанати дізнались у квітні, коли дівчина святкувала своє день народження в колі сім'ї у Пенсильванії. Згодом вона підтвердила інформацію про вагітність. Зараз пара переїхала жити у Нью-Йорк, де часто з'являється з візочком на вулицях міста. Подейкують, що пара вже таємно одружилась.

Ромі Стрейд

Нідерландська модель Ромі Стрейд з 2015 року входила у ряди "ангелів" Victoria's Secret. До цього її двічі запрошували як Джіджі Хадід на спеціальні покази у шоу.



Ромі Стрейд на шоу Victoria's Secret у 2018 році / Фото Getty Images

На початку грудня 2020 року вона теж стала матір'ю. Новина про вагітність 25-річної дівчини сколихнула усі ЗМІ, оскільки вона зізналась, що кілька років боролась із синдромом полікістозних яєчників, який міг стати причиною безпліддя. Через постійний стрес на роботі, поїздки та обмежене харчування їй не вдавалось завагітніти, але після курсу лікування, наприкінці травня, вона оголосила, що чекає на дитину.

Ромі Стрейд народила дівчинку Мінт від свого чоловіка Лоренса ван Лувена. З ним дівчина таємно одружилась у 2018 році. Пара зараз живе у Нідерландах та часто разом виходить на прогулянки. Модель не боїться показувати світу малюка, тому сміливо публікує в мережі її фотографії.

Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк, на рівні з іншими, почала співпрацю зі знаменитим брендом Victoria's Secret: з 2011-го року брала участь у показах марки, а з 2014 – стала почесним "ангелом". У шоу 2018 вона мала честь одягнути найдорожче бра, вартістю 1 мільйон доларів. Білизна була розроблена ательє Swarovski і вручну прикрашена 2100 діамантами.



Ельза Госк в найдорожчому бра Victoria's Secret / Фото Getty Images

Все змінилось, коли вона у вересні 2020 року оголосила, що теж стане матір'ю. 32-річна зірка у лютому 2021 року народила донечку Тууліккі Джоан. Про пологи модель наважилась розповісти світові лише через 10 днів після народження дівчинки. Батьком дівчинки став її коханий Том Дейлі – засновник бренду District Vision. Пара не одружена, втім досить довго зустрічається.

Ельза Госк відома світу також своїм відмінним смаком в одязі, тому як до пологів, так і після вона продовжує демонструвати стильні образи під час прогулянок.

Елізабет Грейс

Лави матусь також неочікувано поповнила американська модель Елізабет Грейс! З 2016 року дівчина брала участь у спеціальних шоу Victoria's Secret, а у квітні 2019-го вона стала "ангелом". Втім, у новому статусі вона досі не виходила на покази бренду через скасування шоу у 2019-му році та пандемію коронавірусу.



Елізабет Грейс на шоу Victoria's Secret у 2018 році / Фото Getty Images

І поки світ оговтувався від локдаунів та карантинних обмежень, 24-річна Елізабет вирішила створити нову сім'ю. Разом з коханим – футболістом Ніколасом Краузе вони народили дитину. Стать та ім'я малюка модель не розкриває. Сталось це кілька днів тому, на початку квітня. Впродовж всієї вагітності вона приховувала свій стан, аби насолодитись усім сповна разом з коханим.