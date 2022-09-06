Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою: кого народила зірка подіумів

Колишня "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. У моделі та її бойфренда народився хлопчик, якого назвали Ціан.

Бразильська супермодель та колишня "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. Вона народила довгоочікуваного сина 29 серпня.

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Адріана Ліма стала мамою

Модель та її бойфренд Андре Леммерс стали батьками. У них народився перший спільний син, якого назвали Ціан.

Ціановий – колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Ціановий – це колір вод Бора-Бора та Мальдівських островів, які входять до списку наших бажань. Ціановий тепер наш улюблений колір... колір очей нашого хлопчика. Ласкаво просимо до нашого світу – Ціан Ліма Леммерс 29.08.22,

– написала Адріана Ліма.



Перше фото сина Адріани Ліми / Фото з інстаграму моделі

Особисте життя Адріани Ліми