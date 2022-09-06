Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою: кого народила зірка подіумів
Джерело:інстаграм Адріани Ліми
Колишня "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. У моделі та її бойфренда народився хлопчик, якого назвали Ціан.
Бразильська супермодель та колишня "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. Вона народила довгоочікуваного сина 29 серпня.
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Адріана Ліма стала мамою
Модель та її бойфренд Андре Леммерс стали батьками. У них народився перший спільний син, якого назвали Ціан.
Ціановий – колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Ціановий – це колір вод Бора-Бора та Мальдівських островів, які входять до списку наших бажань. Ціановий тепер наш улюблений колір... колір очей нашого хлопчика. Ласкаво просимо до нашого світу – Ціан Ліма Леммерс 29.08.22,
– написала Адріана Ліма.
Перше фото сина Адріани Ліми / Фото з інстаграму моделі
Особисте життя Адріани Ліми
- Супермодель виховує двох доньок – Валентину та Сієнну. Вони народилися в шлюбі з колишнім чоловіком, баскетболістом Марком Яричем.
- Адріана Ліма оголосила про нові стосунки з кінопродюсером Андре Леммерсом на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у вересні 2021 року. Однак досі невідомо, коли закрутився їхній роман, бо пара не любить говорити про особисте.
- Про очікування дитини модель оголосила у тіктоці. Вона показала кумедне відео з реакцією її коханого на тест на вагітність.