Бред Пітт офіційно відповів Анджеліні Джолі на звинувачення в побитті

Бред Пітт відповів колишній дружині Анджеліні Джолі на її звинувачення у побитті. Як і зазвичай, він відкинув всі заяви акторки.

Обмін скандальними заявами та позовами між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом продовжується близько 6 років після розлучення подружжя. Нещодавно голлівудська акторка розповіла, що зазнала насильства від колишнього чоловіка.

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Бред Пітт відповів Джолі

Бред Пітт вирішив, що не буде мовчати та опублікував заяву у відповідь через свого представника. Він відкинув усі звинувачення.

Історія має розвиток щоразу, коли вона розповідає її з новими необґрунтованими заявами. Бред узяв на себе відповідальність за те, що він зробив, але не братиме на себе відповідальність за те, чого він не робив. Ці нові звинувачення зовсім не відповідають дійсності,

– зазначив представник знаменитості.

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