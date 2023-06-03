Анджеліна Джолі закликала допомагати Україні та показала жахливі кадри війни

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знову закликала допомагати Україні. Вона показала кадри з нашої країни, які нікого не залишать байдужими.

Меседжем для допомоги Україні зірка поділилася на своїй сторінці Instagram, де має понад 14 мільйонів підписників. Додамо, що наразі в Києві перебуває американський актор Міша Коллінз.

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Анджеліна Джолі розповіла, що її друг, британський фотограф-документаліст Джайлз Дьюлей зараз теж перебуває в Україні. За її словами, саме він надіслав їй ці фото від українських активістів та організацій.

Тому зірка закликала допомагати Україні фінансово.

Організації в Україні отримали лише 0,003% коштів, зібраних за кордоном. Ця модель має змінитися на більш пряму підтримку місцевих організацій. Це зміцнює громадянське суспільство, дає більше самовизначення місцевим громадам і гарантує, що всі кошти від пожертвувань спрямовуються на підтримку місцевої економіки,

– заявила Джолі.

Акторка також навела кілька прикладів українських ініціатив, які потребують підтримки. Серед них – феміністична ініціатива "Марш жінок" на чолі з Оленою Шевченко, а також благодійна організація Casers. яка евакуйовує людей.

"Команда Casers евакуює людей каретами швидкої допомоги з передової та деокупованих територій. Вони проводять спеціалізовану евакуацію людей зі складними потребами", – зазначила Анджеліна.

Нагадаємо, що в травні 2022 року Анджеліна Джолі особисто приїздила до України. Вона відвідала Львів, де поспілкувалася з українськими дітьми, та навіть ховалася з бомбосховищі під час повітряної тривоги. Після цього вона ще більше захопилася українцями та не припиняла свою публічну підтримку України.