Анджеліна Джолі побувала в Білому домі: фото з Вашингтона

Американська акторка Анджеліна Джолі під час візиту в Вашингтон відвідала Білий дім. Там з членами Конгресу та членами адміністрації президента Джо Байдена вона обговорила дію закону про насильство над жінками.

46-річна голлівудська зірка активно займається ще й громадською діяльністю. З чиновниками Сполучених Штатів Америки вона зустрілася, щоб обговорити проблему, від якої потерпають мільйони жінок – насильство.

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Анджеліна Джолі в Білому домі

У Вашингтоні Джолі також зустрілася з журналістами та розповіла, що головна мета її візиту – спроба сприяти повторному прийняттю закону про насильство над жінками, який приймали при Клінтоні.

Що ж, в мене добрі двопартійні зустрічі, це подає надію. Проблема вирішиться, якщо ви подивитеся на це як на здорові сім'ї та інвестуєте в це,

– сказала Джолі.

Представники Білого дому розповіли, що акторка зустрічалася з прессекретарем Джен Псакі, директором з комунікацій Кейт Бедінгфілд і Джен Кляйн, співголовою Ради з гендерної політики.



Анджеліна Джолі в Білому домі / Фото Getty Images

Образ Анджеліни Джолі

Акторка приїхала у Білий дім в довгій молочній спідниці, яка підкреслила фігуру, та чорній майці. Ймовірно, поєднала вбрання зі взуттям на підборах. Серед аксесуарів на ній були сережки, годинник і чорна захисна маска. У руці Джолі тримала чорну сумочку.

Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах.



Анджеліна Джолі у Вашингтоні / Фото Getty Images

При нагоді акторка поспілкувалася з гімнастками збірної США, які потерпали від жорстокої поведінки та домагань колишнього лікаря збірної Ларрі Нассара. Дівчата давали про нього свідчення перед Суддівським комітетом на Капітолійському пагорбі. Також вони розповіли, що їхні скарги, які надходили ще у 2015 році, не розглядали належно.