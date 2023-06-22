"Пережили найгірше": Джолі показала наслідки підриву Каховської ГЕС та розповіла про біженців

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знову підтримала Україну. Зірка показала наслідки російського вторгнення до України та розповіла про людей, які були змушені через війну покинути свої домівки.

Акторка присвятила допис в Інстаграмі Всесвітньому дню біженців, аби привернути увагу світу до цього. В добірці світлин акторка показала моторошні кадри з України.

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Зокрема, Джолі показала фото дівчинки з Бучі, де загарбники вчинили звірства під час окупації. Маленька українка позувала у вишиванці та тримала в руках іграшки.

Також Джолі показала світлини затоплення після підриву Каховської ГЕС, на яких було село Афанасіївка Миколаївської області. На знімку українці в рятувальних жилетах пливли на надувних човнах, рятуючись від затоплення.

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Біженці — це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на Землі. Вони заслуговують нашої поваги,

– заявила акторка.

Вона попросила людей знайти одну хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які є біженцями.

В добірці Анджеліна Джолі також показала світлини з Палестини, Сирії, Бангладеш та Південного Судану.

Нагадаємо, коли голлівудська акторка не вперше підтримує Україну у війні. Кілька тижнів тому зірка закликала допомагати Україні та показала кадри з нашої країни, які нікого не залишать байдужими.

А в травні 2022 року Анджеліна Джолі особисто приїздила до України. Вона відвідала Львів, де поспілкувалася з українськими дітьми, та навіть ховалася з бомбосховищі під час повітряної тривоги. Після цього вона ще більше захопилася українцями та не припиняла свою публічну підтримку України.