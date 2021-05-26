Анджеліна Джолі обурена через рішення суду щодо опіки над дітьми

Досі триває судова тяганина між Бредом Пітом та Анджеліною Джолі за опіку над їхніми дітьми. Голлівудська акторка знову подала позов відсторонити суддю, бо незадоволена його рішеннями.

Знаменита акторка Анджеліна Джолі у черговий раз подала документи у Другий окружний апеляційний суд Каліфорнії з вимогою відсторонити суддю Джона Аурдеркірка від справи про опікунство над її з Бредом Пітом дітьми.

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Чому Анджеліна Джолі вимагає змінити суддю

Знаменитість заявила, що їй відмовили у справедливому розгляді справи, що її обурює. Команда акторки розповіла, що Анджеліні Джолі не надали можливості представити докази, які мають вплив на благополуччя і життя дітей. Тобто суддя знехтував свідченнями дітей Пітта і Джолі.

Не врахував належним чином... інформацію щодо їхнього досвіду, потреб або побажань, що суперечить законодавчому кодексу штату, який дозволяє неповнолітнім 14-17 років свідчити,

– вказано в судових документах.

Натомість адвокати Бреда Пітта переконані, що суддя розглянув справу масштабно упродовж останніх місяців і прийняв справедливе попереднє рішення. Юристи актора зазначили, що свідчення, які його ексдружина представила суду, не заслуговують на довіру.

Вже зовсім скоро суддя повинен винести остаточне рішення щодо спільної опіки над дітьми. Та це рішення не влаштовує зіркову матусю.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі заявляла, що хоче представити у суді докази щодо домашнього насильства. У суді дав свідчення проти батька син Меддокс. Він також відмовився від прізвища Пітт.

Не перша спроба відсторонити суддю