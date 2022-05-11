Андрію Бєднякову закинули "зраду свого міста": що ведучий відповів хейтерам

Українському ведучому Андрію Бєднякову написали росіяни й звинуватили його у зраді Маруіполя. Він жорстко відповів фоловерам.

Український телеведучий Андрій Бєдняков продовжує отримати гнівні повідомлення від росіян. Він зізнався, що його звинуватили у зраді свого міста.

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Андрій Бєдняков відповів хейтерам з Росії

Телеведучий розповів, що отримав повідомлення про те, що зрадив Маріуполь.

Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "через 50 років приїдеш і те, якщо пробачимо" (писали люди з Росії). Дуже цікава логіка. Тобто: щоб не вважатися зрадником у деяких, треба зрадити інших. Щоб не "зрадити своє місто", потрібно зрадити свою країну,

– поділився Андрій.

Бєдняков відповів хейтерам, що він – українець, і не має іншої батьківщини. Натомість він сказав, хто насправді є зрадниками країни.

"Ті, хто зрадив країну і перекинувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники – ви! І за гроші Батьківщину не купиш. І до Маріуполя ми повернемося. Як і в Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку та інші міста нашої країни. Ми впевнені в цьому. і в цьому наша сила", – підкреслив чоловік.



Андрій Бєдняков / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

, Маша Єфросиніна також "потерпала" від цинічних коментарів росіян. Зокрема, її звинувачували у розпалюванні ворожнечі . Тоді зірка відповіла, що їй не потрібен мир у спілкуванні з ворожим народом.

Зауважимо, росіянам вистачало совісті писати повідомлення Бєднякову навіть після того, як ведучий втратив маму. Люди коментували його допис зі словами "покарав тебе Бог" і "до чого тут Росія?". Після цього Андрій Бєдняков вирішив закрити коментарі, щоб не бачити цинічних повідомлень.

"Просто відкрив інстаграм. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь", – писав ведучий.