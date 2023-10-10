В Івано-Франківську прощаються з воїном-музикантом Андрієм Чепілем, який загинув на Запоріжжі

Влітку під час штурмування позицій ворога поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув військовий та музикант з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Протягом кількох тижнів вивезення тіла загиблого було неможливим, оскільки тривали активні бойові дії. Крім того, ще впродовж двох місяців проводилася комплексна експертиза ДНК військового.

Так, лише восени вдалося доставити тіло Андрія додому. І вже 9 жовтня в Івано-Франківську відбулася панахида за воїном, а на наступний день, 10 жовтня, пройшов чин прощання з загиблим військовим.

Важливо Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль

В Івано-Франківську попрощалися з Андрієм Чепілем

Панахида за воїном пройшла 9 жовтня о 9:00 в Будинку смутку, що в Івано-Франківську. 10 жовтня у Церкві Св. Юди Тадея об 11 годині відбувся чин прощання з Андрієм Чепілем. В останню путь героя прийшло провести чимало містян. Крім того, були рідні та побратими загиблого військового.

Відомо, що поховають музиканта-воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.



Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Андрій Чепіль: що відомо