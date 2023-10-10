В Івано-Франківську прощаються з воїном-музикантом Андрієм Чепілем, який загинув на Запоріжжі
Джерело:Суспільне Івано-Франківськ
Влітку під час штурмування позицій ворога поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув військовий та музикант з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Протягом кількох тижнів вивезення тіла загиблого було неможливим, оскільки тривали активні бойові дії. Крім того, ще впродовж двох місяців проводилася комплексна експертиза ДНК військового.
Так, лише восени вдалося доставити тіло Андрія додому. І вже 9 жовтня в Івано-Франківську відбулася панахида за воїном, а на наступний день, 10 жовтня, пройшов чин прощання з загиблим військовим.
Важливо Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль
В Івано-Франківську попрощалися з Андрієм Чепілем
Панахида за воїном пройшла 9 жовтня о 9:00 в Будинку смутку, що в Івано-Франківську. 10 жовтня у Церкві Св. Юди Тадея об 11 годині відбувся чин прощання з Андрієм Чепілем. В останню путь героя прийшло провести чимало містян. Крім того, були рідні та побратими загиблого військового.
Відомо, що поховають музиканта-воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.
Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Андрій Чепіль: що відомо
- Саксофоніст та вокаліст служив у військовому оркестрі почесної варти Президентського полку.
- До того ж загиблий воїн був активним учасником різноманітних музичних гуртів, у тому числі Frisson Band та Smerichka. Також він зробив свій внесок як трембітар у відомий фолк-рок гурт "КораЛЛІ".
- З початком широкомасштабної війни музикант вступив до лав ЗСУ. Андрій спершу був кулеметником частини та брав активну участь у бойових діях на Харківщині. Проте згодом солдат-музикант, відомий під позивним "Кріс", перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
- Андрій пройшов спеціалізований військовий вишкіл в Німеччині. Там він здобув навички, необхідні для керування бойовою машиною M2 Bradley.
- Після успішного проходження навчання Чепіль обійняв посаду старшого сержанта взводу, а також командира бойової машини. Крім того, під час служби він виконував обов'язки старшини взводу.