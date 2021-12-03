Андрій Задворний – переможець "Холостячки": біографія обранця Злати Огнєвіч

Після трьох місяців на проєкті "Холостячка" Злата Огнєвіч бачить своє майбутнє з Андрієм Задворним. Саме він закохав у себе співачку та став переможцем проєкту. Яким було його життя до реаліті-шоу, дізнавайтеся нижче.

У червні друга українська "Холостячка" Злата Огнєвіч ризикнула знайти кохання під прицілом камер. Упродовж 12 тижнів вона ходила на побачення з гідними чоловіками, борола свої страхи, відкривалась сама і розкривала тих, хто претендував на її серце. Усе для того, щоб у фіналі проєкту сказати заповітні слова – "Я люблю тебе". Їх співачка промовила Андрію Задворному.

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Бізнесмен прийшов на проєкт за Златою Огнєвіч і отримав шанс на щасливе майбутнє з дівчиною зі своїх мрій. Якими будуть його стосунки з артисткою – покаже час, а от про життя Андрія до "Холостячки", читайте нижче.

Що відомо про переможця "Холостячки" Андрія Задворного

Обранцю Злати Огнєвіч 32 роки. Він родом з міста Світловодськ, але давно переїхав у столицю. На Кіровоградщині залишилися його батьки, до яких Андрій, як стало відомо в 10 випуску, навідується рідко.

У 22 роки чоловік одружився з коханою дівчиною, вона народила йому доньку Кіру. Однак шлюб розпався, коли дівчинці було лише півтора року. Усе нібито тому, що вони з коханою абсолютно різні люди: вона любить проводити час вдома за книжкою, а він – подорожувати світом і знайомитися з новими людьми.

Андрій Задворний з донькою Кірою / Фото СТБ

Зараз Андрій у хороших стосунках із колишньою та її новим нареченим. Ба більше жінка вагітна вдруге і вже знайома зі Златою Огнєвіч.

Другі серйозні стосунки чоловіка тривали 2 роки, однак кохана зізналася в зраді, а пробачити він не зміг. Пара розійшлась, а дівчина привласнила спільний бізнес.

Ким працює Андрій Задворний

Андрій – підприємець, має власне виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10. На цю справу його надихнула донечка Кіра. Саме вона є головною експерткою на фабриці батька.

Чим захоплюється переможець "Холостячки"

на першій вечірці проєкту "Холостячка" Андрій подарував Златі дерев'яний будинок її мрії, який зробив своїми руками.

Андрій захоплюється парапланеризмом і малою авіацією, баскетболом і тайським боксом, дайвінгом і подорожами.