Шатирко з "Холостячки" на місяць полетів у Лос-Анджелес: яка зіркова подруга склала компанію

Український блогер Андрій Шатирко, який брав участь в шоу "Холостячка", зав'язав дуже тісні стосунки з вдовою-блогеркою Софією Стужук. Минулого року у жінки помер ексчоловік Дмитро від коронавірусу. Зараз пара постійно проводить час разом.

Кілька днів тому Андрій Шатирко разом із Софією та її трьома дітьми полетіли тимчасово жити в Лос-Анджелесі. Наразі вони планують там залишитись на 1,5 місяці. Вони зняли великий будинок неподалік океану.

Читайте також Учасник "Холостячки" Андрій Шатирко зав'язав тісні стосунки з блогеркою Софією Стужук: фото

Ну що, готові найближчі 1,5 місяці спостерігати за пригодою нашої банди/команди/сімейки в Лос Анджелесі?

– підписала знімки Софія Стужук.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Між Стужук та Шатирком – роман?

Наразі жоден з них не розкриває деталей стосунків між ними, але Софія часто наголошує на те, що вони – сім'я. Чоловік залюбки проводить свій час разом з дітьми та у всьому допомагає Софії. Вони часто разом фотографуються та дають привід для різних чуток.

Фанати неодноразово запитували пару в інстаграм-сторіз, чи вони разом, але ті лише утаємничено відповідали, що "час все покаже". У коментарях до дописів, де Софія та Андрій позують разом, фанати пишуть, що вони як ймовірна пара є дуже гармонійними та щасливими.

"Ви якось навіть схожі між собою. Соня, бажаю вам щастя!";

"Щастя тобі Сонічка, ти це заслужила";

"Як ви гарно всі разом виглядаєте! Чудові";

"Які ви гарні і чудові. Прокидаюся і відразу дивлюся серіал про Соню";

"Божечки-кішечки, як ви круто разом виглядаєте. Ось це прям ваш чоловік, ви на одній хвилі! Прекрасні";

"Так незвично бачити іншого чоловіка поруч";

"Вже розкрийте цю таємничу подорож".

Варто нагадати, що колишній чоловік Софії Стужук помер у 2020 році через ускладнення від коронавірусу. У них залишилось троє дітей – Давид, Лола та Олівія.