Шатирко з "Холостячки" на місяць полетів у Лос-Анджелес: яка зіркова подруга склала компанію

Джерело:інстаграм Софії Стужук
Український блогер Андрій Шатирко, який брав участь в шоу "Холостячка", зав'язав дуже тісні стосунки з вдовою-блогеркою Софією Стужук. Минулого року у жінки помер ексчоловік Дмитро від коронавірусу. Зараз пара постійно проводить час разом.
Кілька днів тому Андрій Шатирко разом із Софією та її трьома дітьми полетіли тимчасово жити в Лос-Анджелесі. Наразі вони планують там залишитись на 1,5 місяці. Вони зняли великий будинок неподалік океану.
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Ну що, готові найближчі 1,5 місяці спостерігати за пригодою нашої банди/команди/сімейки в Лос Анджелесі?
– підписала знімки Софія Стужук.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Наразі жоден з них не розкриває деталей стосунків між ними, але Софія часто наголошує на те, що вони – сім'я. Чоловік залюбки проводить свій час разом з дітьми та у всьому допомагає Софії. Вони часто разом фотографуються та дають привід для різних чуток.
Фанати неодноразово запитували пару в інстаграм-сторіз, чи вони разом, але ті лише утаємничено відповідали, що "час все покаже". У коментарях до дописів, де Софія та Андрій позують разом, фанати пишуть, що вони як ймовірна пара є дуже гармонійними та щасливими.
Варто нагадати, що колишній чоловік Софії Стужук помер у 2020 році через ускладнення від коронавірусу. У них залишилось троє дітей – Давид, Лола та Олівія.